Год Собаки на Nyse?

К завершению торгов в Нью-Йорке индекс S&P упал на 4,1% - до 2648,94, и одной из причин могло стать то, что у китайских инвесторов, выводивших деньги через биткойн, сработали маржин-коллы по части счетов с плечом при падении к $6225, и Dow 30 снизился на 4,6% - до 24345,75 пункта на уменьшении числа желающих купить по инерции, которые опасаются сложностей у крупных банков после мер ФРС по ограничению роста активов Wells Fargo.

От ожиданий инфляционного эффекта ускорения роста заработка в США до +2,9% в год, цена золота увеличивалась до почти $1344 за унцию.

Доходность 10-летних трежерис припала обратно к 2,69%, так как Китай не хочет выходить из пула приобретателей этих всё более выгодных бумаг перед дедлайном по госдолгу 8 февраля, вследствие чего ещё и пара евро/доллар упала до 1,2377 после комментариев Драги.

Цена эталонного сорта нефти Брент понижалась до $66,97 за баррель в преддверии данных API по запасам нефти.

В качестве одного из вариантов, некоторые розничные клиенты пытаются хеджироваться с помощью фонда на падение Dow Jones Industrial Average (Nyse: DOG). Но насколько это адекватно? Не лучше ли пользоваться фьючерсом? Сказать можно только со знанием дела.

Ещё один вариант хеджирования – фонд на индекс волатильности VIX (Nyse: VXX), который вырос на +67% в месяц. Неопытные инвесторы могут захотеть купить этот фонд, но имеют ли смысл покупки инструмента, зависящего от индекса? Большой вопрос, зависит от риск-профиля и краткосрочных целей. Точно не стал бы бежать за уходящим поездом.

Наконец, ещё один возможный вариант сделок, который рассматривается нами всерьёз, - это потенциальная короткая позиция по биткойну, в том числе через фьючерсы на GXBT. Точки входа и выхода из этой инвестиции – самое интересное, но именно поэтому и нужно работать на бирже, хорошо знать рынок, тогда и можно посигналить за час-два о том, когда именно купить и продать.

В политической сфере не помогла даже Олимпиада. Китай в понедельник провел успешное испытание по перехвату ракет средней дальности наземного базирования. Президент США Дональд Трамп, 20 января отметивший год после инаугурации, объяснил, что сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими. Непроизводственный индекс ISM за январь вырос до 59,9, выше прогнозных 56,5 и декабрьских 55,9.

В сфере макроэкономики на рынки влияет то, что если в 4-м квартале рост удельных затрат на рабочую силу составил +2,0% в год, то в январе почасовой заработок вырос на +2,9% в год. При падении уровня сбережений в США к минимуму второй половины нулевых годов около 2,4%, долговременный стимул в виде снижения налогов приведёт к долгосрочному расширению расходов и закредитованности, в том числе той самой, связанной с повышением цен на жильё американцев.

IPO Dropbox состоится в 2018 году. На рынке в этом году много IPO, но, может быть, не так много именно сейчас сделок, которые управляющим хочется купить и которые показывают стабильно высокую доходность. Это признак зрелости бирж.

В течение недели отчитываются Walt Disney, Philip Morris, Nvidia, Activision Blizzard, Twenty-First Century Fox, General Motors, Gilead Sciences, Allergan и Regeneron, Humana и CVS Health, American International Group и Allstate, Prudential Financial, Becton Dickinson, Exelon и Emerson Electric, Cognizant Technology, S&P Global, Intercontinental Exchange.

Разговоры о санкционных списках способствуют единовременному перемещению части капитала из наиболее ликвидных американских акций. И хотя в качестве позитивного фактора, зарубежные акции попадут в список активов, в которые разрешается вкладывать пенсионные сбережения в России, не сильно жалуют на рынке обычно пенсионные фонды, намного лучше иметь свою голову на плечах и знать, у кого посоветоваться. Но это так, маленькое предупреждение напоследок.

Основные опасения инвесторов вызываются тем, что если Deutsche Bank ещё можно, с огромной натяжкой, сопоставить с Lehman Brothers, то ЕЦБ немного не дотягивает до ФРС, так как у него нет функции поддерживать рост, и заботит только уровень инфляции. Самый крупный банк Германии, Deutsche, показывает убытки уже три года подряд, на этот раз, под влиянием списания $1,8 млрд из-за снижения налогов в США. В этом году, по прогнозу Forbes, у Deutsche Bank дела наладятся, но при нынешних темпах сворачивания мягкой политики ЕЦБ в это всё ещё не верится на 100%.

Когда индексы подают признаки возможности разворота, настаёт время инвестировать в хедж-фонды, может быть, нужно стать чуть более осторожным и вспомнить о голове. И не только о том, что её нужно лечить, но и о том, что одному человеку физически сложно, без слаженной, уважительной, терпимой и доброжелательной команды, понять, в какую сторону пойдёт тот или иной финансовый инструмент в этой ситуации, каким путём не потерять на альтернативных издержках от бездействия денег, как захеджироваться и имеет ли смысл торговать на понижение, не лучше ли вместо биржевых фондов использовать для этого сочетание фьючерсов и опционов? Польза от многолетнего опыта работы на фондовом рынке и консервативного стиля инвестирования, а также от широкой и прочной базой капитала под управлением ощущается только в действиях сообща, а не поодиночке.

Чистая длинная позиция по фьючерсам по S&P в последнее время часто снижается к нулю совсем не от космических значений, поэтому и коррекции были такие мелкие. По этой же причине нынешнее снижение индекса S&P, очевидно, вызывается целым рядом других факторов. Это и экономические (ожидания инфляции, резкое падение уровня сбережений и рост закредитованности американцев, а в Европе это сложности Deutsche Bank и реакция ЕЦБ), и микроструктурные (происходящее с биткойном и маржин-коллы, выход части инвесторов перед Китайским новым годом, много IPO), и политические (год после инаугурации Трампа, дедлайн по бюджету, санкционные списки). Но скоро должен начаться вынос шортов. Приведёт ли он к росту? Вне зависимости от этого, розничным инвесторам, которые услышали наш рассказ только сейчас, а не в самом начале этого кратковременного, но резкого снижения, нужно быть предельно осторожными и семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Помните, коррекция, какая бы резкая ни была, не будет продолжаться целый год.



