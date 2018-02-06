Объем валютных интервенций достиг исторического максимума, но впоследствии должен уменьшиться

При нынешнем курсе 56,6 руб. за доллар США это соответствует $277 млн. за торговый день (сейчас - $265 млн. за сессию). Таким образом, заметной реакции рынка на эту новость не ожидается. Совокупный объем интервенций с февраля прошлого года в итоге составит $24 млрд.

Мы полагаем, что заявленный рекордный дневной объем интервенций в ближайшие месяцы не будет превзойден и даже постепенно уменьшится. С одной стороны, нефть отошла от отметки $70 за барр. и в первом квартале, вероятно, будет колебаться у текущего уровня $67 за барр.

С другой стороны, в марте сезонные факторы, которые способствовали наращиванию интервенций в декабре и январе, могут привести к снижению объема покупки валюты. Дело в том, что февраль - самый короткий месяц года. Следовательно, объемы добычи и экспорта нефти (и связанные с этим доходы) в нем будут ниже, чем в прочие месяцы.

Поэтому в марте объем интервенций сократится - по нашим оценкам, примерно до $4,8 млрд. Кроме того, в следующем периоде - с 7 марта по 6 апреля будет 20 торговых дней, а не 19, как в предстоящем "февральском", а, значит, средний дневной объем интервенций может упасть до $240 млн., прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.



