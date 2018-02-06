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Прогноз результатов "Яндекса" за IV кв: ожидается улучшение показателей бизнеса такси


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Яндекс должен опубликовать результаты за 4К17 по US GAAP в четверг, 15 февраля.

На тот же день назначена телефонная конференция, которая начнется в 16:00 по московскому времени. 

Мы ожидаем небольшого ускорения роста выручки компании по сравнению с 3К17 (до 27,0 млрд. руб., на 22,1% выше уровня 4К16) на фоне более позитивной динамики в бизнесе такси и менее значительного снижения в сегменте электронной коммерции. Мы прогнозируем повышение скорректированной EBITDA примерно на 20% в сравнении с 4К16 до 8,0 млрд. руб. при рентабельности в 29,7%.

Мы ожидаем высокую (42%) рентабельность в сегменте поиска, выше уровня годичной давности благодаря низкой базе сравнения (из-за однократного резерва в 4К16).

Мы также ожидаем снижение убытка на уровне EBITDA от бизнеса такси по сравнению с предыдущим кварталом, т. к., по нашему мнению, на 3К17 пришлись наибольшие издержки от расширения географии бизнеса, тогда как в 4К17 давление должно уменьшиться. Мы полагаем, что рост EBITDA компании выльется в 39%-й рост скорректированной чистой прибыли по сравнению с 4К16 до 4,5 млрд. руб. в 4К17. 

Если результаты совпадут с нашими прогнозами, то выручка за 2017 год будет соответствовать верхней границе обновленного прогноза роста по версии компании в 22-23%. Мы ожидаем, что во время телефонной конференции компания поделится своими ожиданиями от СП с Uber в сегменте бизнеса такси, представит более подробные прогнозы на 2018 год и расскажет о ходе развития бизнеса на операционном уровне, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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