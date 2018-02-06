Обновление списка рекомендаций по ОФЗ

Несмотря на то что спред между ними расширился, более привлекательные фундаментальные показатели длинных бумаг все же позволили им показать более высокий доход. Подобная распродажа на глобальных рынках вполне может спровоцировать коррекцию на рынке ОФЗ, где доходность длинных выпусков существенно снизилась. В то же время мы сохраняем наш долгосрочный позитивный взгляд на длинную бумагу.

Мы полагаем, что инфляция уже достигла "дна". В ближайшие дни будет опубликована статистика помесячной инфляции, которая, скорее всего, зафиксирует минимальный показатель за последние годы. На наш взгляд, инфляция около 2% будет тревожным сигналом для ЦБ, и в текущем году он попытается поднять ее до уровней 3-4%, которые считает более комфортными. Кроме того, продолжающееся снижение ставки ЦБ уже указывает на то, что реальная ставка, скорее всего, слишком высока.