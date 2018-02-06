Станет ли новый глава ФРС Пауэлл комментировать ситуацию на рынке?

Индекс S&P500 потерял 4,1%. Это худший результат с августа 2011 года. В результате весь рост рынка с начала года сошел на нет. Сегодня негатив затронул и азиатские рынки - Nikkei 225 просел примерно на 5%.

Однозначной причины столь масштабного падения нет. Конечно, свою роль сыграло более значительное, чем ожидалось, увеличение зарплат в США (согласно данным, опубликованным в пятницу), которое вызвало опасения, что ставки будут повышаться быстрее, чем предполагалось. Кроме того, наблюдавшийся рост предполагал возможность более значительного отступления в случае коррекции. В конце концов, после успешного начала года управляющим компаниям было бы довольно сложно объяснить клиентам, почему рынок вернулся на прежние уровни, поэтому такой настрой, вероятно, ускорил падение.

Рост доходности КО США, который также в последнее время вызывал озабоченность, сменился падением. Действительно, увеличение дефицита бюджета США и угроза очередного прекращения финансирования деятельности федерального правительства в последнее время не прибавляли рынку оптимизма.

Участников рынка интересует, станет ли новый глава ФРС Джером Пауэлл комментировать ситуацию на рынке. Фьючерсы на фондовые индексы США позволяют ожидать некоторого снижения котировок при открытии торгов. Пара EUR/USD относительно стабильна и может удержаться возле отметки 1,24, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.