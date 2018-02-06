Дефицит бюджета РФ в 2018 г продолжит снижаться и составит 538,9 млрд руб

Снижение дефицита бюджета было достигнуто благодаря ценам на нефть, значительно превысившим в 2017 г. заложенные в первоначальный вариант 40 долл. за баррель.

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Федеральный бюджет РФ на 2018 год, как и бюджет на 2017 г., сформирован на основе консервативного прогноза цен на нефть согласно Бюджетному правилу – $43,8 за баррель нефти марки «Юралс» при среднем курсе доллара в 64,7 руб. Расходы бюджета в 2018 г. должны снизиться относительно 2017 г. на 200 млрд руб. до 16,5 трлн руб., а доходы возрасти на 200 млрд руб. до 15,3 трлн руб. В результате запланированный бюджетом дефицит должен составить 1,3% от ВВП.

Базовый прогноз Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка предполагает среднюю стоимость нефти марки «Юралс» в 2018 г. на уровне $61,1 за баррель, а средний курс доллара США к рублю на уровне 56,7. Расходы бюджета в нашем базовом сценарии составят около 17,0 трлн руб., превысив заложенную в текущую редакцию бюджета сумму, так как в условиях дополнительных доходов правительство склонно наращивать расходную часть. Дефицит бюджета составит при этом 0,6% от ВВП благодаря значительному росту нефтегазовых доходов относительно запланированных.

Бюджетная политика РФ носит консервативный характер и не является источником риска для рынка государственного и корпоративного долга. Мы ожидаем дальнейшее снижение дефицита бюджета в 2018 году.

Источники покрытия дефицита – есть шанс отказаться от траты ФНБ

В то время как огромный дефицит бюджета 2016 г. покрывался из различных источников, ключевыми из которых были Резервный фонд и приватизация, в 2017 г. основным источником покрытия дефицита стали государственные заимствования, объем которых превысил прошлогодние почти в 2 раза. Траты Резервного фонда в 2017 г. на покрытие дефицита бюджета составили 957,6 млрд руб. Фактические же проводки будут выглядеть следующим образом: Минфин, согласно бюджету, использует средства Резервного фонда в объеме 957,6 млрд руб., для чего ЦБ осуществляет обмен валютных средств Резервного фонда на рубли с помощью эмиссии, затем в начале 2018 г. Минфин зачислит на счета ФНБ валютные средства в объеме около 812 млрд руб. сверхдоходов бюджета, которые были потрачены Минфином на покупку валюты с марта 2017 г. Таким образом, фактический суммарный объем ФНБ и Резервного фонда снизился по итогам 2017 г. лишь на разницу между тратами Резервного фонда и объемом покупок валюты Минфином.

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Согласно федеральному бюджету, в 2018 г., так же как и в 2017 г., планируется покрытие дефицита бюджета в размере 1 271,4 млрд руб. за счет новых государственных заимствований и расходов средств ФНБ, который был объединен с Резервным фондом на базе ФНБ с начала 2018 г. Законом о бюджете запланировано чистое привлечение в объеме 817,0 млрд руб., что значительно ниже уровня 2017 г. в 1 164,9 млрд руб., а из ФНБ на финансирование дефицита планируется направить 592,6 млрд руб. Правительство не планирует в ближайшие 3 года приватизацию значительных государственных активов и, несмотря на включение в бюджет доходов в объеме 13 млрд руб., не определилось со списком активов для приватизации.

В 2018 г. мы прогнозируем дефицит бюджета в объеме 538,9 млрд руб., который будет полностью покрыт за счет чистых внутренних государственных заимствований в размере 690,1 млрд руб., что ниже уровня 2017 г. на 474,8 млрд руб. Мы не предполагаем приватизации государственных активов в 2018 г. – как по причине отсутствия стимулов у правительства использовать этот источник финансирования дефицита бюджета, так и по причине санкций, препятствующих возможности привлечения широкого круга инвесторов к приватизации и, соответственно, реализации активов по высоким ценам.

Долговая нагрузка бюджета: незначительный рост

Несмотря на значительные объемы эмиссии государственного долга, долговая нагрузка России по-прежнему остается на очень низком уровне.

Внутренний долг

Объем внутреннего долга России демонстрирует постоянный рост. Однако темпы прироста внутреннего долга к ВВП остаются умеренными, а отношение долга к ВВП находится на очень низком уровне относительно сопоставимых экономик. Так, на конец 2017 г. отношение внутреннего долга к ВВП составило 9,9%, при этом на государственные гарантии из них приходится 2,0% от ВВП. Таким образом, без учета гарантий внутренний долг РФ составил всего лишь 7,9% от ВВП.

Наш прогноз предполагает, что объем внутренних заимствований Минфина в 2018 г. вследствие значительно более высоких нефтегазовых доходов бюджета будет снижен относительно текущей редакции бюджета на 126,9 млрд руб. до 720 млрд руб. Ожидаемое нами отношение внутреннего долга к ВВП также составит 10,4% за счет чуть меньшего размера прогнозируемого нами объема ВВП за 2018 г.

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Внешний долг

Внешний долг России в 2017 г. находился на стабильном и очень низком уровне. Снижение доходностей на российские государственные облигации позволило Министерству финансов разместить еврооблигации на $3 млрд, а также провести обмен выпуска погашением в 2018 г. и амортизируемого выпуска Russia-2030 в объеме $4 млрд на облигации с погашением в 2027 и 2047 гг.

В бюджете на 2018 г. не предусмотрено увеличение чистого объема внешних заимствований и даже предполагается их сокращение на 29,2 млрд руб., однако предполагается значительное увеличение объема государственных гарантий, номинированных в иностранной валюте. Получателем гарантий выступает государственный Росэксимбанк, на который возложены задачи по поддержке российского экспорта. Вследствие этого внешний долг РФ возрастет, согласно бюджету, на 1,5 п.п. до 4,8% от ВВП, а долг без учета гарантий сохранится на уровне 2,6% из-за валютной переоценки величины ВВП.

По нашим оценкам, общий объем внешнего долга РФ с учетом гарантий должен возрасти на 0,9 п.п. до 4,2% ВВП, в то время как внешний долг без учета гарантий сократится на 0,3 п.п. до 2,3% от ВВП.

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Долговая нагрузка Федерального бюджета в 2017 г. составила около 0,8% ВВП, а в 2018 г., согласно бюджету, долговая нагрузка увеличится до 0,85%.

В целом и текущие уровни долговой нагрузки, и расходы на обслуживание долга по мировым стандартам видятся низкими и не несущими дополнительных рисков для российской финансовой системы.

Долговая нагрузка регионов: ситуация улучшается

В 2017 г. долговая нагрузка регионов прекратила свой рост и, по наиболее актуальным на текущий момент данным за 11 месяцев 2017 г., показывает снижение с начала года на 9,0%. Произошло это как благодаря росту налоговых и неналоговых доходов регионов, ставших следствием возобновления экономического роста, так и благодаря сокращению расходов бюджетов как минимум в реальном выражении. Снижению долговой нагрузки регионов способствует политика федерального министерства финансов, ужесточающего требования по долговой нагрузке к регионам. Так, с 2018 г. каждый новый рубль коммерческого долга региона должен быть обеспечен минимум 2 руб. увеличения собственных доходов.

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При этом в последние годы благодаря федеральной помощи региональным бюджетам, которая заключалась в замене дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными кредитами, существенно изменилась структура долга субъектов Российской Федерации: так, доля бюджетных кредитов возросла с 31,0% в 2014 г. до 44,7% (по данным на 01.11.2017).

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Долговая нагрузка распределена среди регионов крайне неравномерно: так, при среднем уровне долговой нагрузки на уровне 30% от их налоговых и неналоговых доходов за последние 12 месяцев, долговая нагрузка 10 регионов составляет менее 10% таких доходов, а нагрузка 8 регионов превышает 100% их соответствующих доходов.

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В конце октября 2017 г. ряд регионов из этого списка – а именно Удмуртия, Карелия и Хакасия – обратились к федеральному центру за финансовой помощью. Ответом на эту просьбу президентом было объявлено решение о выделении целевых кредитов регионам для сокращения задолженности перед коммерческими банками в объеме 60 млрд руб. в 2017 г. Помощь будет оказана регионам, чья задолженность по коммерческим займам превышает 50% общего долга.

Таким образом, в 2018 г. можно ожидать дальнейшего улучшения ситуации с дефицитами региональных бюджетов, как благодаря ожидаемому нами экономическому росту, так и благодаря ужесточению подхода Минфина к долговой нагрузке регионов. Однако в целом консолидированный бюджет в связи с политикой ограничения расходов бюджетов будет вносить отрицательный вклад в экономический рост.

ФНБ: накопления государства снова растут

С 1 января 2018 г. Резервный фонд объединяется с ФНБ на базе ФНБ. Основной причиной этому послужило ожидание исчерпания Резервного фонда по итогам 2017 г., в результате его формальное существование утрачивало смысл.

Состояние ФНБ в течение 2017 г. было стабильным и изменялось лишь из-за колебаний курсов валют, в которые осуществлены вложения ФНБ.

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В 2018 г. предполагается расходование средств ФНБ в объеме 592,6 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета, однако наш прогноз не предполагает расходования средств ФНБ. При этом мы ожидаем, что вследствие действия бюджетного правила Минфин продолжит покупки валюты на открытом рынке в объеме около $3,75 млрд. в месяц. В результате мы ожидаем, что на конец 2018 г. средства ФНБ составят около $125,9 млрд (с учетом зачисления в ФНБ валютных средств, которые Минфин закупил в 2017 г.) или 7,14 трлн руб.