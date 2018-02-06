После краткосрочной коррекции Dow Jones продолжит обновлять исторические максимумы

За 50 минут резко обвалились все три бенчмарка: Dow Jones, S&P500 и Nasdaq. В моменте DJI терял 6,3%, и это самое большое внутридневное падение за всю историю индекса. Основная причина коррекции, которая и привела к падению американского рынка на 2%, — это ожидание повышения ставок ФРС и инфляции. Оба эти фактора увеличивают доходность и привлекательность облигаций и, как следствие, уменьшают интерес к акциям. Еще одной причиной обвала стали опасения по поводу того, что ускорение инфляции ослабит эффект от налоговой реформы. Также стоит учитывать, что S&P500 с начала года успел подняться на 7% и был перекуплен технически.

Тренд продолжился в понедельник, 5 февраля, во второй половине дня, когда без сильных на то оснований были пробиты ключевые технические уровни.

То есть у наблюдаемой коррекции скорее технический характер.

Кроме того, сейчас на рынке минимальное количество свободных денежных средств. Например, клиенты Bank of America держали всего 10% от своих портфелей в долларах, и это самый низкий показатель с кризиса 2008 года, что говорит об излишней уверенности биржевых игроков в своих силах. Между тем, чтобы сбить их с толка, хватило пробоя технического уровня основными фондовыми индексами. Инвесторы, не поняв причин падения, в страхе начали закрывать свои позиции.

Итак, вчерашнее падение было обусловлено небольшой паникой среди инвесторов, которые не ожидали продолжения негативного тренда на этой неделе. Это сильно заметно на «индексе страха» или волатильности (VIX), который вырос на 126%, до уровня 37,32 пункта. После продолжительного движения вверх индексы резко ушли вниз, лишившись технической поддержки, фундаментальных же причин для падения не было. Поскольку до этого наблюдался стремительный рост, линия поддержки была найдена не сразу.

Сейчас рано говорить о долгосрочности данного тренда, но стоит спокойно переждать падение, которое продолжится сегодня. На международные рынки нервозность уже передалась: Shanghai composite опустился на 3,35%, Nikkei 225 теряет 4,73%. В Европе ситуация немного получше: FTSE 100 упал на 2,5%, EURO STOXX 50 – на 3,6%, CAC 40 – на 3,5%. Тем не менее мы считаем, что перед нами краткосрочная коррекция, которую начнут откупать уже завтра, а в течение двух месяцев Dow Jones в очередной раз обновит исторический максимум.

Отдельно стоит сказать, что никакой связи между падением криптовалют и фондовым рынком нет. Капитализация криптоактивов не имеет никакого значения для финансовой системы в целом, поскольку они лишь капля в море для фондовых индексов с триллионной капитализацией.