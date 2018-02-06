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Рынок МБК выходит из зоны турбулентности


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Ставки МБК, как мы и ожидали, оставались под давлением до конца прошлой недели: RUONIA котировалась выше 7% по состоянию на 2 февраля.

Ставки рыночного o/n РЕПО также сохранялись на повышенных уровнях, снизившись лишь в понедельник. Среди основных причин напряженности можно назвать, с одной стороны, заметный отток в ходе налоговых выплат, после которого сразу же возникла необходимость усреднения (период завершился 6 января). Вероятно, ряду банков пришлось нарастить уровень корсчетов с помощью заимствований на МБК (несмотря на то, что в среднем по системе корсчета были на нормальном для требований уровне), что, скорее всего, и вызвало повышение ставок. При этом избыточная ликвидность все же скопилась перед окончанием усреднения, и ее ЦБ решил изъять с помощью двух аукционов тонкой настройки o/n (вчера и сегодня). С окончанием усреднения мы полагаем, что рынок МБК пришел в норму, что транслируется в снижении RUONIA ниже 7%.

Между тем, ЦБ продолжает изымать ликвидность на регулярных депозитных аукционах: сегодня банкам предложено разместить 2,8 трлн руб. (против 3 трлн руб. неделей ранее). Как и раньше, основной объем придется на пролонгацию погашаемых недельных депозитов, в то время как приток ликвидности за счет автономных факторов (бюджет + наличность) ожидается регулятором на невысоком уровне (100 млрд руб.). 

Кроме того, сегодня ЦБ доразместил выпуск КОБР-3 (погашение 14 февраля, лимит 326 млрд руб., привлечено 75 млрд руб.) и планирует привлечь еще 27 млрд руб. по КОБР-5 (погашение 18 апреля). Мы полагаем, что относительно большой интерес к третьему выпуску обусловлен его скорым погашением (фактически, через неделю), однако в целом похоже, что у банков пока нет особого интереса к размещению свободной ликвидности на столь длительный срок (более 1 недели). Впрочем, он может возрасти в перспективе по мере усиления притока ликвидности по бюджетному каналу.

Как мы отмечали ранее, высокие цены на нефть в совокупности с действующим бюджетным правилом будут обеспечивать приток ликвидности даже при низких или нулевых значениях дефицита федерального бюджета - в первую очередь, за счет интервенций Минфина. Так, в феврале ведомство сообщило об увеличении затрат на покупку валюты (с 257 до 298 млрд руб., в рамках нашего прогноза), а в целом по году их объем при средней цене нефти 60 долл./барр., по нашим оценкам, составит 2,5 трлн руб. При таких покупках валюты структурный профицит может достигнуть 6,5 трлн руб. (против озвученной в январе оценки ЦБ в 3,1-3,5 трлн руб., однако отметим, что она основана на действующем плане бюджета при цене нефти в 43,8 долл./барр.).

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