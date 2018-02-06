Трамп обидел американских инвесторов

И в самом начале торгов после негативного открытия показалось, что нас ждет именно такое развитие событий. Цены нырнули вниз, но потом в первый же час торгов смогли восстановиться и даже выйти в зеленую зону. Однако праздник в стане быков был непродолжительным. Котировки вблизи нулевых отметок смогли удержаться лишь в течение получаса, а потом на рынок накатила новая волна распродаж, которая не стихала уже фактически до самого закрытия рынка. Более того, в последние 2 часа падение даже ускорилось, и общая картина стала уж совсем неприличной.

И все это происходило на фоне чуть ли не рекордных оборотов. По крайней мере для акций, входящих в индекс DJIA-30, он был точно рекордным. Да и вообще, старейший американский индекс был вчера на первых ролях. Правда, со знаком минус. Но и два других индекса, конечно же, в этой нервной обстановке чувствовали себя не лучшим образом. Из 505 акций, которые торгуются в рамках индекса S@P500, закрыться в плюсе по итогам вчерашнего дня смогли только 2!

А в дополнение к этому еще и президент Трамп явно обидел американских инвесторов. В рамках своего выступления на заводе компании Sheffer Corporation в Огайо много говорил об экономике и совершенно не заметил обвала фондового рынка. А ведь для большинства американцев их финансовое состояние во многом ассоциируется с состоянием фондового рынка. И поэтому любое значительное падение воспринимается ими весьма болезненно. Но Трамп, как видим, выше этого.

На ярко красном фоне хуже всех обстояли дела в акциях компаний промышленного сектора и особенно в ВПК. Но это и естественно, поскольку именно акции военно-промышленных компаний за время президентства Трампа показали наиболее стремительный рост. И сейчас в условиях наступившей коррекции (пока именно коррекции, а не смены тренда!) инвесторы будут фиксировать прибыль прежде всего в тех акциях, которые выросли за последнее время более всего.

Ну а островком стабильности (насколько это вообще возможно!?) будут, конечно же, защитные акции. И вчера это уже ярко проявилось. Если среднее снижение в акциях компаний промышленного, технологического, финансового и медицинского секторов превысило 4%, то акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики и коммунального хозяйства, подешевели в среднем всего лишь на 1,9%.

Ожидания рынка 6 февраля

Рынки вошли в зону жесточайшей турбулентности. Куда их вынесет в каждый отдельно взятый момент - не то что спрогнозировать, но даже угадать очень и очень сложно. С одной стороны, появилось достаточно много голосов аналитиков, которые напоминают нам, что минус 10% - это еще не смена тренда, а просто коррекция. И, в общем-то, так оно и есть. С другой стороны, начинаешь очень напрягаться, когда читаешь предостережение Morgan Stanley своим клиентам о том, чтобы они не спешили выкупать подешевевшие акции. И тут понимаешь, что это может быть только начало, и продолжение может последовать в любую минуту.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то он окрашен в ярко красные тона. Азия просто-таки рухнула вслед за вчерашним обвалом на американском рынке. Потери здесь составляют по всем без исключения индексам явно неприличные 4-5 процентов. Европа пытается держаться, однако у нее это не очень хорошо получается. На открытии мы увидели 3-х процентное падение, но потом вроде бы цены стали восстанавливаться, но запала хватило лишь на полчаса, и далее все вновь вернулось на круги своя и после полудня цены вновь покатились вниз. Европейские индексы теряют в итоге более 2% и пока не видно, что может их развернуть в обратную сторону.

А вот фьючерсы на основные американские индексы в первой половине дня хаотично мечутся между Сциллой и Харибдой, и все никак не определятся, что же делать и куда идти. С одной стороны, видно, что на рынке все же присутствует значительное число игроков, желающих сыграть в короткую и начать выкупать акции по более низким ценам. Но с другой стороны, сейчас после такого серьезного движения, на рынок будет выходить все больше пассивных инвесторов, которые покупали акции давно по гораздо более низким ценам и сейчас они, возможно, захотят на всякий случай выйти из своих позиций. И давление продавцов в связи с этим также будет усиливаться. Определить победителя в этой борьбе сейчас чрезвычайно сложно. Так что лучше постоять в стороне и посмотреть, чем эта битва завершится. Конечно, это можно делать тем, кто находится вне позиций. А вот инвесторам надо быть сейчас настороже и, возможно, им придется принимать в самые ближайшие дни серьезные решения о том, оставаться ли им в рынке или же выходить из него.

И все же не так все плохо. Акции дешевеют и значит становятся привлекательней и поэтому стоит внимательно мониторить рынок на предмет покупки может быть пока и в небольшом объеме акций, которые достигают каких-то явно привлекательных уровней поддержки. По крайней мере, одну такую акцию уже можно предложить - это Ford (F), который почти достиг уровня в 10 долларов за акцию. Но только без фанатизма, пожалуйста! И тогда все будет хорошо!