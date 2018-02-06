В ближайшее время отечественная валюта будет стабильной

В отличие от индексов США, Азии и Европы, российские индексы показали довольно высокую сопротивляемость внешнему негативу. В первой половине дня индекс МосБиржи снижался до 2227,4 п., теряя чуть более 2%. Вполне уместно говорить о позитивном влиянии «кремлёвского доклада», который прямым текстом предупредил российскую элиту о возможных проблемах, да ещё и в Европе банки начали процедуру выявления происхождения средств на счетах российских бизнесменов. Соответственно, отечественный рынок ценных бумаг выглядит вполне логичной альтернативой для парковки свободных средств. К середине дня худшими бумагами на рынке оказались: «Кузбасская топливная компания» (-7,82%), «Распадская» (-5,14%), «МРСК Центра» (-4,5%), НЛМК (-3,97%), «Мечел» (-3,94%). Снижение «голубых фишек» было преимущественно на уровне рынка: Сбербанк (-0,9%), «Газпром» (-2,12%), «Роснефть» (-1,83%), ГМК «Норникель» (-1,22%). ММК (-2,72%) сообщил о росте чистой прибыли по МСФО на 7% в 2017 году при росте выручки на 34%. Совет директоров рекомендовал выплатить 80 копеек на акцию в качестве дивидендов за IV квартал. Стоит также обратить внимание на то, что продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ выросли в январе на 31,3%. «АВТОВАЗ» увеличил продажи на 29%, а «Соллерс» (-0,32%) на 13,9%. В целом просадка российского рынка ожидалась после того, как индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2300 пунктов, но реакция на внешние негативные раздражители оказалась довольно слабой. Поэтому при смене настроений на внешних площадках можно ожидать восстановления потерянных позиций.

Рубль начинал день с ослабления, но также смог улучшить свои позиции к середине дня и даже показать небольшое укрепление против американской валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3835 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,53%, недельная осталась на уровне 7,53%, а месячная осталась на отметке 7,61%. ЦБ РФ разместил купонные облигации 3-го выпуска на 27,98 млрд рублей, то есть весь предложенный объём. Кроме того, спрос на аукционе был довольно высоким, поэтому размещение произошло по ставке 7,95%. К середине европейской сессии доллар уже был в защитной позиции, что помогло рублю прекратить ослабление. В ближайшее время отечественная валюта будет стабильной и даже может укрепиться на фоне размещения ОФЗ в среду и ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ в пятницу. Затем, конечно, часть «горячих» денег может покинуть российскую гавань.

Торги в Европе проходили на фоне повышенной волатильности в американских фьючерсах. Фьючерс на Dow Jones торговался в диапазоне 1100 пунктов. Европейские рынки придерживаются снижения уже седьмую сессию подряд. К середине дня Stoxx 600 терял около 2,1%, но утро встретил с потерями более 3%. Однако во вторник доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже до 2,66%, что говорит о бегстве инвесторов из акций в качество. Между тем, американский индекс VIX подскочил в утренние часы ещё на 20,71% до 45,05. Вполне вероятно, что продажи могут продолжиться в вечерние часы, но рынок также демонстрирует повышенную волатильность, а значит присутствие желающих купить на просадке.

Дополнительное давление на нефть оказывают прогнозы очередного роста запасов в США. Согласно предварительному опросу Reuters, на рынке ждут увеличения запасов нефти на 2,9 млн бар. Однако хотелось бы ещё обратить внимание на статистику по золоту. World Gold Council сообщает, что в 2017 году спрос на золото сократился на 7%, а предложение на 4%. Итогом 2017 года стало повышение цены на металл. Лишь за последний месяц цена увеличилась почти на 1,8%, а за 12 месяцев на 8,67%. В условиях, когда начинают расти инфляционные ожидания, инвесторы в золото могут даже игнорировать повышение доходностей высоконадёжных облигаций.

Торги вечером могут пройти весьма волатильно. Фьючерс на S&P 500 терял около 1,1%. Впрочем, ситуация менялась каждые 5 минут. Все бумаги Dow Jones также торговались в минусе перед открытием. Однако, если доходности по казначейским бумагам продолжат сокращаться, то у инвесторов может появиться желание откупить текущую просадку рынка, тем более, что она уже весьма существенная. Аналогичное касается и российского рынка. Индексы могут упасть вслед за американскими индикаторами, но, учитывая малую долю нерезидентов на рынке, местных поводов для обвала нет. В любом случае, волатильность в ближайшие дни будет повышенной.