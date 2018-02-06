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Биткоин восстанавливает утренние потери


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 6 февраля, на бирже Bitfinex курс биткоина снижался до $6000.

В январе биткоин подешевел на 25,43%, до $10267, а за шесть неполных дней февраля – на 41,56%, до $6000. 

По данным СoinMarketcap.com, общая капитализация рынка криптовалют снизилась до $293 млрд., капитализация биткоина – до $107,4. А ещё 7 января общая капитализация составляла $835 млрд.

«Бычий» тренд развернулся после запуска фьючерсов на CME. Сначала последовала первая фиксация прибыли. Крупные инвесторы стали скидывать биткоин. Потом на него посыпались негативные высказывания представителей регулирующих органов. На южнокорейские криптобиржи возросли DDoS-атаки. За пять суток (с 18 по 22 декабря) падение составило 40%. После двадцатидневной консолидации падение курса биткоина усилилось. Вслед за биткоином рухнули все криптовалюты. 

Погода на крипторынке пасмурная. Монеты находятся в глубокой коррекции. Крупные банки (JPMorgan, Bank of America, Lloyd's) запретили покупку криптовалюты с кредитных карт.  

Во вторник в своем выступлении глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс, заявил, что центральным банкам надо готовиться к вмешательству для сдерживания рисков, связанных с криптовалютами, чтобы не подорвать доверие к центральным банкам, так как биткоин стал сочетанием мыльного пузыря, финансовой пирамиды и стихийного бедствия. 

Председатель Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что регулятор изучает потенциальные риски, которые криптовалюты представляют для финансовой стабильности банковской индустрии.

Курс пары BTC/USD достиг ключевой поддержки в границах диапазона $5807-$6089. В настоящее время цена отскочила на 15%, до $6917. Если дневная свеча закроется выше $6950, то сформируется разворотная свеча. Без негативного фона покупатели способны на ней восстановить курс биткоина до $8060. При восстановлении цены до указанного уровня, нужно следить за поведением покупателей и продавцов. Если сопротивление будет пройдено, то дорога откроется к уровню $9360 за биткоин. Если нет, возрастут риски падения до $6100.

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