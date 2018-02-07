И тут сразу надо сказать, что, как правило, первое движение вниз бывает ложным, и индекс ММВБ вполне может «прогуляться» на 2300 или выше. Котировки акций Норильского Никеля на дневных графиках коснулись средней линии конверта Бол., от которой часто происходит отскок наверх. Так что тем, кто хочет открывать позиции в Норильском Никеле на понижение лучше дождаться роста с «перебитием» отметки 11850 и уже там «заряжать» игру на понижение. Все «медвежьи» дивергенции на месте, но для безопасной игры на понижение лучше дождаться роста в район 12000 (не факт, что он будет).

Во вторник торги на фондовом рынке США открылись сильным снижением, а затем индексы вернулись на уровень закрытия предыдущего дня и долго стояли на месте, но ближе к концу торговой сессии рынок рванул наверх. По итогам торгов S&P-500 прибавил 1,74%, а NasdaqComposite поднялся на 2,13%. Во вторник утром в США аналитики-стратеги фондового рынка приободряли инвесторов и почти единогласно говорили, что массовые продажи на рынке происходят в отрыве от фундаментальных экономических показателей.

«По нашему мнению, массовые продажи на рынке абсолютно не соответствуют фундаментальным показателям», – сказали стратеги JPMorgan в заметке утром вторника. Индекс волатильности от Чикагской биржи опционов VIX спустился с достигнутых ранее максимумов на 20% - до 29,92.

Главный инвестиционный стратег в BMOCapitalMarket Брайан Белски призвал инвесторов спокойно воспринимать происходящее на рынке, так как коррекция является «жизненно важной» частью бычьего рынка, и фокусироваться на фундаментальных показателях, а не на случайных движениях, действиях роботов и эмоциях. «Честно говоря, мы считаем, что очень хорошо, что рынок отошел назад: в январе рынок рос чересчур сильно», – сообщил портфельный управляющий в FederatedInvestors Стив Чиаварон в аналитической заметке во вторник под названием «Массовые продажи на рынке – это здоровая ситуация. Это не начало чего-то худшего».

Цены на нефть с 26 января сформировали понижательный канал, по которому двигаются к технической поддержки 65,5 (brent). EIA США повысило прогноз по средней цене Brent в этом году до $62,39/барр., говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA.