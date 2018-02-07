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Рубль с нефти переключился на американский фондовый рынок


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 6 февраля, торги по рублю завершились в плюсе. Курс рубля вырос к доллару на 0,59%, до 56,85 руб., к евро – на 0,82%, до 70,37 руб.

Высокая волатильность в рублёвых парах наблюдалась в первой половине торгов. С открытия рубль оказался под давлением из-за снижения нефтяных котировок и общего укрепления американской валюты. 

Ситуация изменилась на американской сессии, когда фондовые индексы США (DJI, S&P500) перешли к росту от минимумов, достигнутых в понедельник, 5 февраля. К закрытию дня доллар подешевел с 57,44 руб. до 56,86 руб., а курс евро снизился с 71,10 руб. до 70,37 руб.

Сегодня, 7 февраля, на торгах в Азии доллар США демонстрирует смешанную динамику к основным валютам. Хоть ситуация на мировых рынках стабилизировалась, фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне. Баррель нефти смеси Brent торгуется в небольшом плюсе, но тоже ситуация неоднозначная. Это все указывает на то, что сегодня по рублёвым парам нас ожидают разнонаправленные колебания.  

Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ общим объемом 35 млрд руб. Если не будет внешнего негативного фона для российского валютного рынка, то аукционы поддержат рубль в первой половине дня. При этом стоит поглядывать одним глазком на динамику индекса RGBI после проведенных аукционов, а то он вчера снизился на 0,09%, до 143,31.

Если на американских площадках трейдеры и инвесторы откажутся распродавать акции, то пара доллар/рубль останется торговаться под отметкой 57,45 руб. Поддержка располагается на уровне 56,60 руб. за «американца». Курс евро может отступить уровню 70,15 руб. на фоне общего укрепления единой валюты на форекс.

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