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Нерезиденты выкупят весь объем ОФЗ


Облигации / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
В среду министерство финансов России проведет два аукциона по размещению ОФЗ: инвесторам предложат серию ОФЗ-ПД 25083 на 15 млрд руб. и серию ОФЗ-ПД 26212 на 20 млрд руб.

Накануне были сомнения в том, что аукционы пройдут успешно, но к сегодняшнему утру ситуация извне стабилизировалась. Это дает шанс на позитивный старт торговой сессии на российском рынке капитала. Кроме того, наблюдавшаяся ранее непродолжительная коррекция рубля в парах с иностранными валютами позволяет рассчитывать на активный интерес инвесторов к покупкам российского долга. 

В январе Минфин провел четыре аукциона, первый из них состоялся 10 января и отличался рекордным спросом на бумаги: при запланированном объеме в 20 млрд руб. интерес к ОФЗ составил 70,6 млрд руб. Все последующие аукционы проходили с переподписанием книги заявок в несколько раз. Это показывает, насколько отечественный долг интересен нерезидентам. Судя по всему, никто не боится санкций - ни теоретических, ни практических.

На текущий момент «длинные» ОФЗ выглядят предпочтительнее «коротких» из-за не слишком однозначной макроэкономической картины в России. 

Сегодня в первой половине дня, в случае наличия активного спроса на ОФЗ, рубль сможет дополнительно укрепиться, ощущая поддержку со стороны внутреннего рынка ликвидности. Однако к полудню этот эффект пройдет. Вероятный коридор колебаний в паре доллар/рубль на среду составляет 56,65-57,25 руб., а в паре евро/рубль - 70,10-70,85 руб.

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