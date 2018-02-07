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Падение на американских биржах остановилось, но осадок остался


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
После драматического падения накануне, во вторник американский индекс широкого рынка S&P 500 установил своеобразный рекорд, завершив торговую сессию самым большим ростом за последние 15 месяцев, прибавив 1.74%.

Мощнейший обвал на заокеанских площадках должен напомнить игрокам, что инквизиция приходит когда ее никто не ждет, и несмотря на восстановление на заокеанских биржевых площадках, нельзя исключать продолжения снижения или как минимум высокой волатильности, особенно если доходность 10-летних казначейских облигаций США снова начнет расти, тем самым снижая привлекательность покупки акций.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,22%, закрывшись на отметке $67,22 на фоне вышедших данных от API, которые показали снижение запасов сырой нефти на один миллион баррелей в сутки, тем самым превысив прогнозы экспертов, ожидавших роста на 2,9 млн. баррелей.

На данном этапе поддержкой Brent выступают отметки $66,50 и $66. Сопротивления расположены на $67,50 и $68.

Сегодня в первой половине дня отыграв статистику от американского института нефти, игроки  будут ждать цифр от  Минэнерго США, которые ведомство опубликует в 18.30 мск.

Несмотря на царящий пессимизм на западных площадках, снижение на российском рынке не носило обвального характера и индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2238,40 п., снизившись на 1,70%. По итогам торговой сессии в лидеры роста вышли бумаги Сбербанка, прибавившие 1,29%, что говорит о том, что "медведям" спокойной жизни не будет.

На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2220 п. и основная на 2190 п. Ближайшее сопротивление-2264 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 124000 п. и основной 123000 п, проход которой усилит продажи в район 121500 п. Сопротивление расположено на уровне 126000 п.

Рубль по итогам торговой сессии во вторник закрылся на отметке 56,85, снизившись на 0,59% по отношению к доллару США.

В текущей ситуации локальным сопротивлением в паре выступает отметка 57,50 и основным 58,40, поддержки расположены на 56,80 и 56,40.

Сегодня министерство финансов России предложит инвесторам облигации федерального займа в объеме 35 миллиардов рублей.

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