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Индекс РТС может приостановить снижение


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник индекс РТС заметно понизился вслед за мировыми фондовыми индексами – резкий рост волатильности на западных фондовых площадках не остался незамеченным для развивающихся рынков.

Однако снижение долларовых цен было во многом компенсировано укреплением доллара США на валютном рынке – в итоге отдельные голубые фишки подорожали в рублевом выражении. Так, Сбербанк (SBER) прибавил 1.3%, Новатэк (NVTK) – 0.2%. Тем временем акции Мечела (MTLR) подешевели на 4.9%, ВТБ (VTBR) и АФК Система (AFKS) – на 4.2%, Татнефти (TATN) – на 3.8%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подешевели на 6.8%, компании Квадра (TGKD) – на 6.1%, шахты Распадская (RASP) – на 6.0%.

Фондовые индексы США выросли на 1.7% - 2.3%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность приостановки наметившегося ранее снижения по индексу РТС – первая реакция на изменение внешнего фона выглядит избыточно нервной. Вместе с тем, волатильность по западным фондовым индексам остается повышенной (индекс волатильности VIX держится вблизи 30 пунктов), что негативно сказывается на готовности инвесторов к принятию риска и предполагает возможность возобновления снижения в краткосрочной перспективе. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 57.0 по паре доллар-рубль.

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