Индекс Мосбиржи прибавит на открытии торгов около 0,5%

В качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет позитивное завершение торгов в США и утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2250 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Соответственно, наиболее значимым иностранным статистическим показателем станет вечерняя публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,70%) и РТС (-2,46%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальные «быки» безоговорочно капитулировали под влиянием радикального утреннего ухудшения внешнего фона. После негативного открытия с сильным разрывом вниз российский рынок акций перешел в состояние волатильной консолидации до конца торгового дня. С технической же точки зрения мы наблюдали в индексах МосБиржи и РТС реализацию давно назревшего коррекционного спада. Их наметившееся падение еще имеет потенциал для дальнейшего развития в ближайшие дни. Вместе с тем, даже реализация столь негативного сценария не будет выглядеть фатальным событием. В таком случае российские индексы всего лишь вернутся в среднюю часть своих квартальных диапазонов.

Между тем, недавнее ухудшение внешнего фона вполне может носить непродолжительный характер. Основные фондовые индексы в США закрылись с сильным повышением порядка 2% в рамках технического отскока. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent сумели нащупать достаточно прочную локальную поддержку в районе $66,5-$67. К слову, опубликованный поздно ночью отчет Американского института нефти (API) указал на неожиданное недельное сокращение запасов сырой нефти в США в объеме 1,05 млн барр. Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать вечерней публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 25 п., или 2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди представителей первого эшелона заметно слабее рынка закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -3,33%), ВТБ (VTBR RM, -4,20%), Татнефть-ао (TATN RM, -3,84%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3,20%), Распадская (RASP RM, -5,97%). Таким образом, опережающие распродажи в отдельных бумагах носили точечный характер и не были обусловлены единой торговой идеей.

Акции ММК (MAGN RM, -2,16%) не сумели избежать падения вместе с рынком, несмотря на публикацию в целом позитивных консолидированных показателей деятельности металлургической компании. Согласно свежим данным, чистая прибыль Группы ММК по МСФО возросла на 35,9% по итогам 4 квартала 2017 года в сравнении с 3 кварталом. Кроме того, чистая прибыль Группы по итогам 2017 года увеличилась на 7,0%, до уровня $1189 млн.

Столь позитивные финансовые результаты позволили Совету директоров ММК рекомендовать акционерам выплату дивидендов за 4 квартал 2017 года в размере 0,806 руб. на акцию, что составляет порядка 1,8% от цены их вчерашнего закрытия.

Бумаги Газпром нефть (SIBN RM, -2,56%) также подверглись усиленным распродажам вместе с падающим рынком. Между тем, вчера нефтяная компания сообщила о том, что ее годовая чистая прибыль по МСФО согласно предварительным данным возросла на 26,5%, до уровня 253 млрд руб. С начала января мы наблюдали в бумагах Газпром нефть устойчивое восходящее движение. Однако вчерашняя просадка испортила в них позитивную среднесрочную техническую картину. В качестве сигнала для возобновления среднесрочных покупок в них может стать возможное восстановление в район 285 руб.

Заметным повышением в противовес упавшему индексу МосБиржи вчера выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1,29%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0,41%). Очевидно, они получили поддержку в связи с ожиданиями назначенной на сегодня публикации неконсолидированных результатов финансовой деятельности Сбербанка России по итогам января 2018 года в соответствии с РПБУ. В течение нескольких последних кварталов кредитная организация балует акционеров стабильно сильными финансовыми отчетами.

Вчерашняя внутридневная динамика акций «Сбербанка» способна служить наглядным примером того, насколько может быть опасным открытие коротких позиций в очень сильных бумагах даже на падающем рынке.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости порядка 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,8%. Фьючерсы на золото прибавили 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 и Гонконгский Hang Seng равномерно повысились на 1,3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Позитивная динамика нефтяных фьючерсов создает условия для позитивного старта торгов в России.