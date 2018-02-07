Внешний фон позволяет надеяться на позитивный старт торгов в РФ

В целом российский рынок оказался более устойчивым, чем рынки США, Азии и Европы. Возможно, что этому помогали деньги россиян, возвращающиеся в страну. Сначала Минфин США предупредил богатейших людей РФ о возможных проблемах, а затем и европейские банки начали процесс проверки происхождения средств на счетах россиян. Естественно, что подобные события способствуют тому, чтобы часть средств вернулась под российскую юрисдикцию, где обещают амнистию капитала и зелёный свет для инвестиций в развитие национальной экономики. Кроме того, мы также предполагали коррекцию на российском рынке, когда индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Просто для коррекции нашёлся вполне уместный внешний повод. Прочих новостей во вторник было немного. ММК (-2,16%) отчитался о росте прибыли в 2017 году на 7%, а также совет директоров рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 80,6 копеек на акцию. «Газпром нефть» (-2,56%) увеличила прибыль в 2017 году на 27%. Глава «Транснефти» Н. Токарев на встрече с премьер-министром РФ сообщил о том, что компания заработала в 2017 году 186 млрд рублей. Однако бумага также не удержалась от снижения, потеряв в стоимости 1,3%. В целом нефтегазовый сектор был одним из слабейших на рынке из-за сохраняющегося давления на нефть: «Газпром» (-2,03%), «Роснефть» (-2,45%), «ЛУКОЙЛ» (-2,57%). В то же время бумаги Сбербанка (+1,29%) показали свою силу на слабом рынке на ожиданиях сильного отчёта за январь. В минусе торговались и металлурги, поскольку цены на промышленные металлы продолжили снижаться, а вот рубль возобновил своё укрепление против доллара США. Остаётся только отметить лидеров и аутсайдеров дня, которыми стали N+ Group (+1,83%), «Дикси» (+1,58%), «М.Видео» (+0,55%), а также «Распадская» (-5,97%), «МРСК Центра» (-5,03%), «Мечел» (-4,95%).

Рубль начинал день негативно, но к вечеру смог вернуться под отметку 57 рублей за доллар. Нефть оставалась в плюсе, но рынок предоставил иные возможности. ЦБ РФ проводил депозитные аукционы с общим лимитом в 3,83 трлн рублей, но спрос превысил 4 трлн рублей. На аукционе купонных облигаций ЦБ РФ предложил банкам остатки 3-го выпуска в объёме 27,98 млрд рублей, но спрос был на уровне 30,37 млрд рублей. В итоге удалось разместить все предложенные бумаги со ставкой доходности 7,95%. Интерес к выросшим ставкам вполне оправданный, так как уже в пятницу российский регулятор может ещё раз снизить ставку минимум на 25 базисных пунктов. В среду Минфин скажет своё слово, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 15 млрд рублей. Вполне вероятно, что доходности будут более высокими, чем на предыдущих аукционах, что привлечёт существенный спрос. Поэтому рубль и не желает сильно слабеть, хотя на этом настаивают внешние рынки. К вечеру вторника доллар слабел на 0,59% до 56,855, а европейская валюта дешевела на 0,82% до 70,37.

После двух дней активных распродаж, а особенно эпического провала в понедельник, на американский рынок вернулись покупатели. Впрочем, волатильность по Dow Jones превышала 1100 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к отметке 2,8%. Примечательно, что «индекс страха» снизился на 19,67% до 29,98. В целом вторник был уже заметно спокойней, а комментарии мягче. Рынок без коррекций жить не может, а текущее падение многими ожидалось. Тем не менее высокая доходность по американским казначейским обязательствам будет препятствовать чрезмерной эйфории. General Motors (+5,87%) отчитался лучше ожиданий. Бумаги производителя микросхем Cirrus Logic потеряли ещё 3,3% стоимости из-за беспокойств по поводу продаж iPhone. Сами бумаги Apple подскочили на 4,18%. По итогам дня DJIA подрос на 2,33% до 24912,77 п., а S&P 500 укрепился на 1,74% до 2695,14 п.

Азиатские рынки также последовали за американскими индексами. К примеру, Nikkei 225 подрастал более чем на 1%. Однако в Южной Корее, Новой Зеландии и континентальном Китае продажи продолжились. Оптимизм в начале дня был существенно выше, чем в середине, так как доходности по американским обязательствам вновь начали расти. В Новой Зеландии безработица упала до 4,5% в IV квартале, хотя ожидался рост до 4,8%. В Японии индекс опережающих экономических индикаторов снизился за декабрь на 0,3%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3310,18 п. (-1,79%), Nikkei 225 – 21773,22 п. (+0,75%).

Нефть пыталась расти на фоне статистики по запасам. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 2 февраля, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,1 млн бар. Запасы бензина упали на 230 тыс. бар., а дистиллятов выросли на 4,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,8 млн бар., а также 0,2 млн бар. рост запасов бензина и 0,8 млн бар. падение запасов дистиллятов. И немного о золоте. Жёлтый металл показал незначительную волатильность на фоне провала индексов в Нью-Йорке. Однако распродажи всё же были. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 12 тонн до 829,27 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $67,31 (+0,67%), WTI – $63,82 (+0,68%), золото – $1332 (+0,19%), медь – $7074,66 (+0,63%), никель – $13515 (+0,97%), палладий – $1006,4 (+0,39%).

Российский рынок начнёт день в плюсе. На это указывают попытки отскока в Азии, а также рост котировок нефти. Впрочем, китайский рынок может существенно просесть к закрытию, что также вызывает определённую тревогу. На валютном рынке можно ожидать небольшое укрепление рубля на фоне аукционов ОФЗ. В среду также отчитается Сбербанк по РСБУ за январь.