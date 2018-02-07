Рубль: ситуация нормализуется

Индекс S&P 500 опустился ниже своих 50- и 100-дневных скользящих средних, попытавшись нащупать поддержку на следующем уровне вблизи 200-дневной скользящей средней. Индекс волатильности VIX утром торговался на новых максимумах. Однако ближе к середине дня в США ситуация начала выправляться. К закрытию сессии американские акции вышли в положительную зону (+1,5–2,0%), в то время как доходности казначейских обязательств США возобновили рост (по итогам торгов доходность 10-летних UST повысилась на 10 бп, до 2,80%).

На фоне нормализации обстановки на глобальных рынках аппетит к риску развивающихся стран несколько восстановился, благодаря чему их валюты частично отыграли понесенные в понедельник потери, укрепившись к доллару в среднем на 0,5–0,6%. Лучше остальных смотрелся южноафриканский ранд, прибавивший 1,7%. Вслед за остальными валютами рубль по итогам дня укрепился на 0,6%, до 56,87. Дважды в течение сессии USDRUB на короткое время поднимался до 57,5, но в результате рубль закрылся вблизи внутридневных максимумов. Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ остался высоким (6,2 млрд долл.). На нефтяном рынке вчерашняя сессия была достаточно волатильной. Несколько раз цена нефти Brent попыталась выйти в плюс, но в итоге закрылась в отрицательной зоне на отметке 66,86 долл./барр. (−1,1%).