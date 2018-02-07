FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Утренний гэп стоит зафиксировать


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американские рынки вчера начали выходить из коррекции, прибавив по тогам торгов 1,6% по индексу S&P 500 и 2,2% по DJ Industrial.

Причем весь рост пришелся на время работы рынка акций – до этого фьючерсы на индексы США практически весь день провели в минусе. Сегодняшний день должен подтвердить, являлось ли вчерашнее движение началом выхода из коррекции или только отскоком перед продолжением падения. Мы склоняемся к первому варианту, поскольку серьезных факторов для распродажи американских бумаг, кроме необходимости снять перекупленность, нет.

Стойко выдержал внешний негатив российский рынок акций, снизившись по Индексу Мосбиржи всего на 1,7%. Такая устойчивость объясняется, прежде всего, большим притоком денег нерезидентов – по оценкам, с начала года зарубежные фонды, инвестирующие в российские бумаги, пополнились примерно на 1,3 млрд долларов. Для сравнения, в прошлом году отток средств с рынка оценивался в 2 млрд долларов. Но особо радоваться не нужно: деньги могут также быстро уйти при продолжении падения мировых рынков или появления сильного внутреннего негатива.

Сейчас фьючерсы на американские индексы теряют примерно 0,8, чуть менее может составить снижение фьючерса на Индекс РТС при открытии российского рынка. С другой стороны, на 0,2% растет нефть, которая так и не смогла продавить вниз отметку 67 доллара за баррель. 

Сегодня котировки нефти будет поддерживать информация API о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,05 миллиона баррелей, в то время как ожидался рост на 2,5 миллиона баррелей. Нефтяные контракты лучше держать в лонгах, ожидая движения цены ближе к 70 долларам за баррель.

Рынок российских акций вчера не успел отыграть динамику американских коллег и сегодня откроется ростом примерно на процент. По итогам вечерней сессии почти процентный рост показали фьючерсы на акции Сбербанка и «Лукойла», которые перспективны для покупок в расчете на улучшение мировой ситуации. Причем даже вчера акции Сбера закончили день в плюсе, поднявшись на 1,3%. 

Однако утренний гэп может быть стоит зафиксировать, поскольку пока американские фьючерсы имеют тенденцию к снижению, да и рынок Китая теряет полтора процента. При возобновлении восходящего движения американских индикаторов или ближе к открытию торгов на рынке акций США покупки российских бумаг будут оправданы.

Волатильная сессия без четко выраженной динамики ожидается на валютном рынке. Фьючерс на доллар США будет находиться в широком диапазоне 56,8-57,8 руб за доллар, реагируя как на движения американских фьючерсов, так и на котировки нефти. Возможно, что некоторое прояснение ситуации мы увидим после минфиновских аукционов по ОФЗ.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ