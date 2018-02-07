Утренний гэп стоит зафиксировать

Причем весь рост пришелся на время работы рынка акций – до этого фьючерсы на индексы США практически весь день провели в минусе. Сегодняшний день должен подтвердить, являлось ли вчерашнее движение началом выхода из коррекции или только отскоком перед продолжением падения. Мы склоняемся к первому варианту, поскольку серьезных факторов для распродажи американских бумаг, кроме необходимости снять перекупленность, нет.

Стойко выдержал внешний негатив российский рынок акций, снизившись по Индексу Мосбиржи всего на 1,7%. Такая устойчивость объясняется, прежде всего, большим притоком денег нерезидентов – по оценкам, с начала года зарубежные фонды, инвестирующие в российские бумаги, пополнились примерно на 1,3 млрд долларов. Для сравнения, в прошлом году отток средств с рынка оценивался в 2 млрд долларов. Но особо радоваться не нужно: деньги могут также быстро уйти при продолжении падения мировых рынков или появления сильного внутреннего негатива.

Сейчас фьючерсы на американские индексы теряют примерно 0,8, чуть менее может составить снижение фьючерса на Индекс РТС при открытии российского рынка. С другой стороны, на 0,2% растет нефть, которая так и не смогла продавить вниз отметку 67 доллара за баррель.

Сегодня котировки нефти будет поддерживать информация API о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,05 миллиона баррелей, в то время как ожидался рост на 2,5 миллиона баррелей. Нефтяные контракты лучше держать в лонгах, ожидая движения цены ближе к 70 долларам за баррель.

Рынок российских акций вчера не успел отыграть динамику американских коллег и сегодня откроется ростом примерно на процент. По итогам вечерней сессии почти процентный рост показали фьючерсы на акции Сбербанка и «Лукойла», которые перспективны для покупок в расчете на улучшение мировой ситуации. Причем даже вчера акции Сбера закончили день в плюсе, поднявшись на 1,3%.

Однако утренний гэп может быть стоит зафиксировать, поскольку пока американские фьючерсы имеют тенденцию к снижению, да и рынок Китая теряет полтора процента. При возобновлении восходящего движения американских индикаторов или ближе к открытию торгов на рынке акций США покупки российских бумаг будут оправданы.

Волатильная сессия без четко выраженной динамики ожидается на валютном рынке. Фьючерс на доллар США будет находиться в широком диапазоне 56,8-57,8 руб за доллар, реагируя как на движения американских фьючерсов, так и на котировки нефти. Возможно, что некоторое прояснение ситуации мы увидим после минфиновских аукционов по ОФЗ.