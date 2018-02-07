Рынок акций РФ и рубль вырастут на благоприятном внешнем фоне

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ждёт, что российский рынок начнет день в плюсе, на это указывают попытки отскока в Азии, а также рост котировок нефти. Впрочем, китайский рынок может существенно просесть к закрытию, что также вызывает определённую тревогу, добавляет он.

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2215-2260 пунктов, по индексу РТС - в границах 1220-1245 пунктов, прогнозирует Вадим Иосуб из "Альпари".

На валютном рынке можно ожидать небольшое укрепление рубля на фоне аукционов ОФЗ, считает Кочетков. В среду также отчитается Сбербанк SBER по РСБУ за январь, напоминает он.

"На фоне слабого прироста запасов нефти в США, благодаря которому котировки "черного золота" оттолкнулись от локального дна, укрепление рубля на сегодняшних торгах может быть продолжено. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 56,3-57,4 рубля, для европейской валюты - 69,7-71,1 рубля", - говорит Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам вторника выросли: промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,33% - до 24912,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,13%, до 7115,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - увеличивался на 1,74%, до 2695,14 пункта.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,88-1,19%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,27%, шанхайский SSE Composite - на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,87%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,16%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,39 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,79% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2384 доллара против 1,237 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился по индексам во вторник под влиянием внешних факторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,7%, до 2238,24 пункта, индекс РТС - на 2,46%, до 1232,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника понизился на 34 копейки, до 56,86 рубля, евро - на 58 копеек, до 70,37 рубля, следует из данных Московской биржи.