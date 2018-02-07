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Укрепление доллара на мировых рынках приостановилось


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Укрепление доллара на международных площадках приостановилось, но потенциал для дальнейшего развития данного тренда сохраняется.

Глобальные фондовые рынки восстанавливаются после рекордных падений накануне, спровоцированных ожиданиями более жесткой политики ФРС в текущем году. Сегодня предстоит выступление целого ряда представителей ФРС (Дадли, Уильямса, Каплана и Эванса), которые, вероятно, постараются несколько успокоить рынки. Возможны заявления о том, что динамика повышения ставок останется плавной и будет зависеть от поступающих статистических данных. На этом фоне доллар может несколько ослабеть сегодня на международных площадках, двинувшись выше отметки 1.24. В перспективе ближайших нескольких месяцев более вероятным нам кажется сценарий продолжения укрепления доллара в направлении отметки 1.21 на фоне вероятного появления новых подтверждений сильного состояния рынка труда в США, способного привести к более быстрому повышению ставок в США.

Рубль накануне чувствовал себя весьма уверенно, как в паре с долларом, так и в паре с евро, реагируя во многом на новые позитивные заявления по санкционной тематике. Напомним, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что российский госдолг не является объектом американских санкций. Данное заявление вновь обратило внимание рынков на весьма позитивный доклад по перспективам распространения санкций на российский суверенный долг. Доклад, указавший на риски подобных мер для американских инвесторов, был опубликован в пятницу, но не оказал существенной поддержки российской валюте, ставшей одной из жертв распродаж на развивающихся рынках в пятницу и в понедельник.

В перспективе ближайших трех месяцев вероятность ослабления рубля нам кажется выше, чем вероятность его укрепления. Основанием для этого является ожидаемое нами укрепление доллара на фоне вероятности более жесткой политики ФРС. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 56.5-57.5.

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