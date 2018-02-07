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Сегодня доходности ОФЗ могут опуститься на 1-3 б.п.


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
Во вторник на рынке ОФЗ впервые за последнюю неделю преобладали коррекционные настроения: котировки долгосрочных выпусков в течение дня теряли до 0,5% в условиях «бегства» инвесторов от рисков по всему миру на фоне обвала фондовых индексов и роста волатильности валютных курсов.

Впоследствии позитивное начало торговой сессии в США позволило рынку ОФЗ отыграть часть потерь и к закрытию торгов доходности выпусков срочностью от 9 лет поднялись лишь на 1-2 б.п. до 7,11-7,43%. Доходности более коротких бумаг выросли на 2-6 б.п. - до 6,7-7,13%.

Мы полагаем, что произошедшее снятие напряженности на финансовых рынках, которое уже привело к укреплению рубля с 57,2 до 56,85 руб. за долл. на вечерних торгах, позволит котировкам ОФЗ продолжить движение в рамках растущего тренда. Позитива также добавляет заявление главы Минфина США С.Мнучина о том, что готовящиеся санкции против РФ не затронут ее госдолг. Из событий дня повышенную важность за несколько дней до заседания ЦБ РФ будет иметь недельная статистика по инфляции от Росстата (16:00 мск). Ведомство может также опубликовать данные по инфляции в январе, прогноз +2,3% г/г.

На аукционах ОФЗ инвесторам сегодня будут предложены 4-летний выпуск 25083 в объеме 15 млрд руб. и 10-летний выпуск 26212 в объеме 20 млрд руб. На наш взгляд, из-за снижения доходностей на 10-20 б.п. спрос, скорее всего, не дотянет до высоких показателей предыдущих недель (более 100 млрд руб.), однако окажется достаточным для размещения бумаг в полном объеме с незначительными премиями в доходности к рынку или даже их отсутствием. Наш ориентир по средневзвешенной цене для ОФЗ 25083 – 100,7 (YTM 6,89%), для ОФЗ 26212 – 99,7 (YTM 7,22%). С учетом сузившихся спредов между доходностями долгосрочных и среднесрочных выпусков, на данный момент мы отдаем предпочтение 4-летним бумагам.

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