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Банк России в пятницу снизит ставку на 25 б.п. и еще на 100 б.п. - к концу года


Рынки
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Аналитики Sberbank Investment Research
 
В пятницу состоится первое в 2018 году заседание совета директоров Банка России. Его итоги должны быть обнародованы в 13:30 мск.

Решение руководства ЦБ будет изложено в пресс-релизе, однако пресс-конференции не будет. Поскольку темпы инфляции в январе остались ниже целевого уровня (не исключено даже, что они опустились ниже 2,5%), мы ожидаем снижения ставки ЦБ на 25 б. п. до 7,50%. На наш взгляд, в дальнейшем до конца 2018 года ставка может быть снижена еще на 100 б. п.

Судя по всему, денежно-кредитная политика все больше и больше зависит от изменения темпов инфляции. Когда в декабре Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 50 б. п. до 7,75%, он объяснил это решение пересмотром прогноза цен на нефть на 2018 год с учетом пролонгации договоренностей ОПЕК+. При этом отмечалось, что "проинфляционные риски на горизонте до года" снизились.

Между тем темпы годовой инфляции в декабре уменьшились до 2,5% и продолжили снижаться в январе. Еженедельная статистика дает основания предположить, что в минувшем месяце годовая инфляция, вероятно, замедлилась до 2,2-2,3%. Представители ЦБ ранее утверждали, что в декабре темпы роста цен уже достигли минимума. Поскольку решения регулятора все больше и больше зависят от макроэкономической статистики, мы полагаем, что продолжающаяся дезинфляция обеспечивает убедительные основания для дальнейшего снижения ставки ЦБ.

Темпы инфляции по итогам января будут обнародованы до пятничного заседания совета директоров Банка России - в среду или в четверг. Если они действительно опустились ниже 2,5%, это станет еще более убедительным основанием ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшую пятницу. Если же выйдут данные о том, что в январе темпы инфляции приблизились к отметке 2,0%, можно будет рассчитывать на еще более значительное смягчение денежно-кредитной политики.

Пока мы не можем с определенностью предположить, сочтет ли кредитор последней инстанции такое отклонение инфляции от официальных целевых уровней "существенным и устойчивым". В декабре представители ЦБ говорили о том, что уровень 2,5% "близок к таргету", однако регулятор все же снизил ставку на 50 б. п.

После декабрьского заседания совета директоров котировки Брент достигали $70 за баррель, обеспечив подорожание российской валюты до 56 руб. за доллар. Мы ожидаем, что по итогам текущего года средний обменный курс составит 56,5 руб. за доллар, а средняя цена нефти - $65 за баррель, что продолжит оказывать давление на инфляцию и станет хорошей предпосылкой для дальнейшего снижения ставки ЦБ. По итогам 2018 года индекс потребительских цен, по нашим оценкам, должен вырасти на 3,7% относительно уровня годичной давности, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

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