Волатильность сдаст позиции - S&P500 достигнет уровня 2710 пунктов

Девять из 11 секторов во главе с представителями циклических отраслей закрылись на положительной территории. Это может быть признаком того, что внимание инвесторов возвращается к фундаментальным показателям, включая оптимистичные прогнозы, ведущие к росту прибыли компаний.

Основная валютная пара по итогам дня вернулась к нейтральным уровням, доллар понизился к евро с 1,2368 до 1,2390.

Snap Inc. (NYSE: SNAP) сообщила о получении в 4-м квартале убытка в размере $350 млн ($0,28 на акцию) по сравнению со $170 млн ($0,20 на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила $0,13 на акцию. Выручка повысилась с $165,7 млн до $285,7 млн. При этом консенсус предполагал убыток на уровне $0,33 на акцию при выручке в $254,8 млн.

Walt Disney Co. (NYSE: DIS) сообщила о получении в 1-м отчетном квартале прибыли в размере $4,4 млрд ($2,91 на акцию) по сравнению с $2,48 млрд ($1,55 на акцию) годом ранее. Выгода компании от нового налогового законодательства оказалась равна $1,6 млрд. Прибыль на скорректированной основе составила $1,55 на акцию. Выручка корпорации за отчетный период выросла с $14,78 млрд до $15,35 млрд. Прогноз предполагал прибыль на уровне $1,61 на акцию при выручке в $15,5 млрд. Спортивный канал ESPN по-прежнему оказывает негативное влияние на результаты Disney, демонстрируя снижение выручки из-за ухудшающихся продаж рекламы.

С самого открытия торгов вторника в связи с высокой волатильностью фондовые индексы прыгали из «красной зоны» в «зеленую». Инвесторы совершенно не были готовы к такому быстрому негативному движению котировок, однако под конец сессии решили, что искать причину резкого падения бессмысленно и надо покупать дешевеющие активы. Ожидаю, что сегодня ситуация будет похожей, но торги индексы начнут в плюсе. Позитивная динамика заставит волатильность постепенно сдать свои позиции, так что к концу дня VIX достигнет 15 пунктов.

Из интересной статистики сегодня стоит отметить публикацию данных по запасам нефти за прошлую неделю. Считаю, что показатель снизится, несмотря на противоположные прогнозы, поскольку энергетическое агентство API отчиталось о неожиданном сокращении запасов на 1,1 млн баррелей. Эти данные обеспечат нефтяным котировкам дополнительный драйвер роста.

Продолжается сезон отчетов, который на данный момент является лучшим за 12 месяцев по темпам повышения выручки и прибыли. Сегодня перед открытием основной торговой сессии отчитывается Sanofi (SNY), а Tesla (TSLA) представит свои результаты за квартал после ее закрытия. Ожидаем, что текущая конъюнктура рынка позволит S&P500 достичь уровня 2710 пунктов.