Инвесторам стоит воспользоваться случившейся коррекцией в акциях Microsoft

Поэтому сейчас инвесторам стоит воспользоваться случившейся коррекцией в ценах на акции эмитента, рассчитывая на быстрое восстановление котировок.

В последние дни весь американский рынок акций накрыла сильная коррекция. Это не разворот тренда и не начало кризиса, поэтому наиболее ликвидные и востребованные акции могут восстановить свою стоимость в ближайшие пару недель. К их числу относятся акции компании Microsoft.

По нашим оценкам, в ближайшее время американский рынок акций снизит негатив и акции начнут восстанавливать свою стоимость. Ближайшая цель подъема по ним - район 99.

Исходя из хороших финансовых показателей 2017 года, можно ожидать, что по итогам 1-го квартала компания рост выручки равно будет составлять 18-20%. Эффективная налоговая ставка для Microsoft останется практически без изменений, а значит можно ожидать таких же стабильных результатов по прибыли. Важно, что на данный момент акции Microsoft сумели преодолеть важный уровень сопротивления $90, обновив исторические максимумы. Вероятно, детище Билла Гейтса возвращает былой авторитет и популярность среди инвесторов. На мой взгляд, пробой уровня говорит о сигнале дальнейшего роста в ближайшие дни. В среднесрочной перспективе цена по акции достигнет $110.