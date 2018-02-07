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Минфин по-прежнему "осторожничает" с предложением ОФЗ


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
На сегодняшних аукционах Минфин не решился заметно нарастить объем заимствований, предложив ОФЗ лишь на 35 млрд руб. (10-летние 26212 на 20 млрд руб. и 4-летние 25083 на 15 млрд руб.), несмотря на то, что на рынке продолжается ралли, а вероятность санкций на госдолг существенно снизилась (к нулю).

За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, доходности длинных и среднесрочных выпусков опустились еще на 15 б.п. и 5 б.п., соответственно (происходит уплощение формы кривой и сужение спредов к кривой валютных свопов), что, как мы и ожидали, является следствием отложенного спроса со стороны нерезидентов, который, видимо, усилился после публикации доклада Минфина США о том, что санкции на госдолг РФ "могут негативно сказаться на американских инвесторах и компаниях, а также потрясут глобальные финансовые рынки".

Для нерезидентов основными факторами привлекательности рублевого госдолга являются все еще высокие реальные доходности и устойчиво сильные госфинансы (относительно низкий дефицит федерального бюджета с потенциалом выхода на профицит в этом году и большое сальдо счета текущих операций).

Напомним, что на аукционе на прошлой неделе спрос на предложенные госбумаги в объеме 30 млрд руб. составил 108 млрд руб., таким образом, на рынке, скорее всего, присутствует все еще неудовлетворенный спрос на 78 млрд руб., который позволит реализовать бумаги, особенно длинные 26212 (YTM 7,17%), без премии по доходности ко вторичному рынку (потенциал для уплощения присутствует).

Однако лучшей им альтернативой являются 26221, которые, по-видимому, уже в ближайшее время уйдут ниже YTM 7,4%. Поддержку оказывает возможное повышение агентством Moody's  суверенного рейтинга РФ (BB+/Ba1/BBB-) до инвестиционного уровня, что означает появление двух рейтингов инвестиционного уровня, возвращение госдолга РФ в глобальные индексы, и как следствие - еще больший приток средств нерезидентов. Также, скорее всего, не будет и премии по 25083.

Небольшое предложение бумаг от Минфина может быть обусловлено как отсутствием потребности (из-за высокой рублевой цены на нефть возникает большой объем дополнительных нефтегазовых доходов), так и опасениями слишком большой доли нерезидентов в длинных бумагах (что может восприниматься как риск в случае масштабного оттока капитала с развивающихся рынков).

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