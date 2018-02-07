Buy the dips продолжает работать. Но только пока...

Резкое и мощное падение двух последних дней было так же резко, мощно и, по правде говоря, достаточно неожиданно выкуплено в ходе вчерашних торгов. При этом надо отметить, что еще в самом начале торгов ничто не предвещало такого вот позитивного исхода. Фьючерсы на основные американские индексы перед открытием рынка стояли в уверенном минусе и точно так же глубоко в красной зоне торги и начались.

Падение в первые минуты торгов достигало 1,5%, и это походило на пышные похороны биржевых быков. Однако радость медведей была кратковременной. Уже в первые полчаса индексы сумели быстро ликвидировать просадку первых минут и вышли на положительную территорию. Далее фактически в течение всей торговой сессии котировки ходили вблизи нулевых отметок. Участники рынка как бы прощупывали настроение или может быть прислушивались к себе - что делать? Куда идти дальше? И поскольку особого негатива ниоткуда не пришло, то в конце дня в последние полтора часа торгов был устроен маленький фейерверк, и котировки взлетели на 2 и более процентов. Как итог - после сильнейшего за последние 7 лет падения мы увидели сильнейший за последние 2 года рост. Волатильность правит бал!

Лучшими на рынке вчера были акции компаний потребительского сектора, которые в среднем выросли на 2,1%. Случилось это во многом высокому спросу в акциях Apple (AAPL, +4,18%), а также более чем 5-процентному росту акций автомобилестроительных гигантов Ford (F, +5,08%) и General Motors (GM,+5,87%). Толчок к росту акций автомобилестроителей дала хорошая отчетность GM, вышедшая еще до начала торгов. Ну, а акции Ford «гады - спекулянты» за последние 2 недели затолкали так низко, что не покупать их сейчас по таким бросовым ценам - это себя не уважать. Мимо акций с 6-процентной дивидендной доходностью спокойно проходить точно нельзя!

В очередной раз доказали, что они лидеры рынка акции полупроводниковых компаний, и прежде всего таких, как Micron Technology (MU, +11,37%) и Skyworks Solutions (SWKS, +10,44%). Конечно, в предыдущие дни их сильно уронили, но от этого они стали еще более привлекательными. Причем настолько, что их двузначный рост нисколько не удивляет.

Главным же лузером и вчерашнего дня и вообще последних дней остается банк Wells Fargo (WFC, -1,51%), который попал в конце прошлой недели под горячую руку американского регулятора и его серьезно наказали за предыдущие ошибки в розничном банкинге в рамках закона Додда-Франка. Как итог, потеря за последние 3 торговых дня почти 15% своей капитализации.

Ожидания рынка 7 февраля

Участники рынка дезориентированы. Это факт. Они готовы, с одной стороны, активно покупать сильно подешевевшие акции, а, с другой стороны, они же страшно бояться, что то снижение, которое мы наблюдали на прошлой и в начале этой недели - это нечто больше нежели просто коррекция к росту допустим последних месяцев. Опасения в сломе тренда остаются и давят на поведение участников рынка. И поэтому мы видим постоянные метания - из огня да в полымя и обратно.

Вот и сегодня прогнозировать что-то конкретно вообще не представляется возможным. Вроде бы чрезвычайно позитивное завершение вчерашних торгов должно «подвигнуть» биржевых быков на новые подвиги. Но пока с уверенным позитивом торгуются только европейские рынки, прибавляя с открытия в среднем от 0,8% до 1%. А вот на азиатских рынка динамика смешанная. Причем закрытие дня такое, что назвать это закрытие позитивным язык явно не поворачивается. Если японскому Nikkei-225 еще удалось закрыться в плюсе, прибавив 0,16% (и это после 5-ти процентного падения!), то вот Китай разочаровал, потеряв почти 2%.

Пыталась свои 5 центов оптимизма добавить нефть. Ее вчера на маленькие подвиги вроде бы вдохновил Американский институт нефти, давший прогноз, что запасы сырой нефти должны сократиться на 1 млн баррелей. Однако сегодня консенсус-прогноз ведущих аналитиков опустил оптимистов на землю уже со своим прогнозом, предполагающим рост запасов более чем на 3 млн баррелей. В итоге нефтяные котировки вчера ночью сходили вверх на 1%, но сегодня к полудню уже вернулись на прежний уровень и демонстрируют негативную динамику.

Так что радоваться к середине сегодняшнего дня в общем-то нечему. И это чувствуют фьючерсы на основные американские индексы, которые уверенно снижаются и теряют пока до 1% от вчерашнего закрытия. Поэтому скорее всего сегодня нужно готовиться к негативному развитию событий и продолжению дальнейшего снижения котировок по всему фронту бумаг. Если именно так и произойдет, то это станет конечно же нехорошим звоночком и сигналом к подтягиванию на рынок новых продавцов. Так что все самое интересное у нас еще точно впереди и неплохо бы на всякий случай иметь сейчас запасной парашют. А у вас он есть?