Покупать "Газпром нефть" на текущих уровнях опасно

Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 0,76% до 2255,14 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,65% до 1240,65 пункта. Рубль к середине дня ослабевал против доллара и евро, оказавшись под давлением снижения нефтяных цен.

В лидерах роста пребывали обыкновенные акции “Сургутнефтегаза” (+2,90%) и бумаги “Газпром нефти” (+2,70%). В лидерах падения были бумаги Polymetal (-1,90%) и акции “Дикси” (-1,32%).

Техническая картина по акциям “Газпром нефти”, которая недавно опубликовала предварительные финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал прошлого года, складывается неоднозначной. С одной стороны, бумаги стремятся отыграть снижение, но объемы торгов при этом остаются ниже средних, а близость исторического максимума (285,20 руб) и наличие “медвежьих” дивергенций с RSI на недельном и месячном графиках предупреждают об опасности. Открывать новые “длинные” позиции на данный момент опасно, однако, есть смысл сохранять уже открытые до закрепления бумаг ниже 270 руб.