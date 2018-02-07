Российский рынок восстанавливает позиции после вчерашнего падения

Сбербанк (-0,78%) сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в январе на 12,8% до 65,333 млрд рублей. Отчёт позитивный, но на рынке будут нарастать сомнения в том, что банк сможет удерживать высокие темпы прироста прибыли. «Газпром» (+0,68%) накануне провёл «День инвестора» в Нью-Йорке. Из важного стоит отметить, что компания планирует объём инвестиций в 2018 году на уровне 1,28 трлн рублей, а вот в 2020 году он составит менее 1 трлн рублей. Впрочем, в 2019 году ожидается увеличение до 1,4 трлн рублей. Таким образом, ещё два года от компании не стоит ждать обязательств по повышению дивидендных выплат. Выплаты по долгу в 2018 году превысят $13 млрд. Собственно говоря, сама компания не ожидает изменений в своей дивидендной политики до 2020 года. К середине дня в лидерах роста и падения оказались: Yandex (+3,46%), «Сургутнефтегаз» (+2,73%), «Газпром нефть» (+2,72%), «Интер РАО» (+2,58%), «Магнит» (+2,44%), а также Polymetal (-2,13%), «Дикси» (-1,31%), «М.Видео» (-0,66%), «Аптеки 36и6» (-0,48%), МТС (-0,48%). Торги проходили на повышенных объёмах, что вполне позитивно в сложившихся условиях. Госдума приняла в 1-ом чтении закон об амнистии капитала, что будет позитивно в будущем.

Рубль начинал день с укрепления до 56,75 за доллар, но затем вновь отступил. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3820 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,49%, недельная осталась на уровне 7,53%, а месячная снизилась до 7,59%. Поддержку рублю в среду оказывают аукционы Минфина. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 20 млрд рублей. Спрос составил 94,521 млрд, а средневзвешенная доходность была на уровне 7,13%. Однако слабая нефть нивелировала столь высокий интерес инвесторов к ОФЗ. Возможно, что «горячие» деньги уже готовятся на выход после пятничного заседания ЦБ РФ, когда ожидается снижение ставки. Впрочем, на рынке также появились сомнения, что в период повышенной неопределённости на рынках российский регулятор воздержится от каких-то изменений. В макроэкономическом плане у рубля пока все позитивно. Положительное сальдо внешней торговли выросло в 2017 году на 25,5%, или на $26,5 млрд, до $130,6 млрд. Внешнеторговый оборот увеличился на 24,7% до $587,6 млрд.

После семи дней падения европейский Stoxx 600 торговался в существенном плюсе, хотя фьючерсы на американские индексы вновь ушли в минус. Позитивным для рынка стали новости о том, что консерваторы Ангелы Меркель договорились с социал-демократами Германии о формировании коалиционного правительства. Между тем, промышленное производство в Германии сократилось за декабрь на 0,6% по сравнению с ожидаемым снижением на 0,5%. Из корпоративных новостей можно отметить повышение дивидендов норвежской нефтедобывающей компании Statoil (+3,0%), а также снижение прибыли пивоваренной Carlsberg (-4,6%) в 2017 году и фармацевтической Sanofi (-2,9%) в IV квартале.

Нефть распрощалась с утренним плюсом на ожиданиях дальнейшего роста производства нефти в США, а также сомнениях по запасам. Минэнерго США ожидает, что американская добыча достигнет 10,59 млн бар. в 2018 году, а затем увеличится ещё до 11,18 млн бар. в 2019 году. Американский институт нефти сообщил ночью о том, что запасы нефти в США сократились на 1,1 млн бар. за прошлую неделю, но опросы показывают, что на рынке всё же ждут повышения запасов.

Старт торгов в США может пройти в негативном ключе. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,6% перед открытием регулярной сессии. Российский рынок, скорее всего, завершит день в плюсе, но многое определится на выходе американского отчёта по запасам. Если он будет негативным, то нефть уйдёт в минус, потянув за собой отечественные индексы.



