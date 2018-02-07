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Драгметаллы продолжают дорожать на фоне слабости фондового рынка США


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки золота и серебра сегодня продолжают расти, а рынки платины и палладия снижаются.

Курс доллара США слегка подрастает, доходности облигаций немного снизились, фондовый рынок пока продолжает падение после вчерашней коррекции вверх.

Запасы в серебряных ETF-фондах подросли, в платиновых и палладиевых фондах понизились.

Цены на золото и платину на бирже SGE в Шанхае подросли, стоимость серебра снижалась, объёмы торгов понизились. Курс юаня вновь укрепился к доллару США, участники рынка готовятся к праздникам.

Экспорт неденежного золота из США в 2017 г. оставил около 21 млрд долларов США, увеличившись на 4,4% в годовом выражении. При этом экспорт в декабре 2017 г. вырос на 11,7% к ноябрю. Импорт неденежного золота в США в 2017 г. упал на 32% до 11,5 млрд долларов.

Неденежным золотом считается золото, которое не удерживается в качестве резервного актива органами денежно-кредитного регулирования, и включает слитки и монеты, золотой порошок и металл в прочих необработанных или полуфабрикатных формах.

Цены на золото опускались к уровню $1322, после чего восстановились к уровню $1331. Волатильность рынков вновь снизилась. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1322-1310, уровни сопротивления – $1346-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вновь снижались к уровню $16,55, после чего подросли к уровню $16,63. Отношение золота к серебру составляет 79,62 пункта. Отношение платины к серебру составляет 59,05 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,55-16,0, уровни сопротивления – $16,87-17,20.

Цены на платину в корреляции с рынком золота восстанавливались к уровню $1001, после чего вновь понизились к уровню $989. Спред между золотом и платиной составляет $335/унция. Спред между платиной и палладием вновь сузился до рекордного уровня -$19/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $986-950, уровни сопротивления – $1002-1025.

Цены на палладий продолжают падать – в настоящий момент рынок опустился ниже психологического уровня $1000, опустившись к уровню $996/тонна. Растущий тренд продолжает истощаться, падение фондового рынка оказывает дополнительное негативное влияние на рынок палладия. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $990-982, уровни сопротивления – $1008-1023.

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