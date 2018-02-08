Статистика по добыче сбила баррель с ног

Это минимум с 26 декабря прошлого года и, похоже, продажи все еще актуальны. Сокрушительный удар по рыночным позициям покупателей нанесла накануне американская статистика по запасам и добыче черного золота.

Сначала о привычном. Отчет Минэнерго подтвердил сложившуюся ранее тенденцию и показал повышение запасов сырой нефти за неделю ко 2 февраля на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,41 млн баррелей, запасы дистиллятов расширились на 3,93 млн баррелей. Заметно выросла загруженность нефтеперерабатывающих заводов – до 92,5% с 88,1% неделей ранее.

Но эту статистику инвесторы бы «переварили» без стресса. Дьявол, как обычно, скрывался в деталях. Минэнерго сообщило, что добыча нефти в США за неделю выросла сразу на 3%, или 332 тыс. баррелей в сутки, и составила 10,251 млн баррелей в день. Таких уровней суточной выкачки Штаты не видели никогда – даже в период «Техасского бума». Для участников рынка и нефтяных котировок данные оказались шоком, что и привело к лавинообразным продажам нефти. Экспорт нефти США, к слову, держится чуть ниже пиковых значений 2017 года. Сейчас страна более чем на 60% покрывает свои внутренние потребности в энергоносителях.

На самом деле, стресс отчасти «бумажный». Минэнерго еще раньше начало детально пересматривать статистику за прошлый год, которая явно сигнализировала о более сильных, чем первоначально казалось, данных. Эти «излишки» надо где-то учесть и они отразились в показателях добычи. Но это только часть айсберга. Более сильная, мощная и значимая для рынка нефти часть состоит в том, что рыночная доля США становится все больше, и местным производителям нефти никто не указ – ни ОПЕК, ни какие-либо искусственные рамки.

Сегодня инвесторы, вероятно, еще будут анализировать вышедшие данные. Для барреля Brent не исключена стабилизация в области $65,05-65,65 в ближайшие часы.