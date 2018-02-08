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Рубль сдает позиции по всем фронтам


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 7 февраля, торги на Московской бирже по курсу рубля завершились снижением.

«Россиянин» ослабел по отношению к доллару на 1,33%, до отметки 57,61 руб. за «американца», курс евро укрепился на 0,43%, до 70,67 руб. за евро. Это произошло, потому что рубль не выдержал внешнего давления из-за общего укрепления американской валюты и дешевеющей нефти. 

Доллар США возобновил рост на ожиданиях инвесторами падения американских фондовых индексов, а также повышения доходности американских облигаций. Дополнительный «бычий» импульс ему придало очередное продление финансирования правительства до 23 марта. 

Цена на нефть сорта Brent упала на 2%, до $65,13 за баррель после того, как данные из США неожиданно указали на рост запасов нефти, нефтепродуктов и добычи. 

К закрытию торгов курс доллара вырос до 57,61 руб. Давление было настолько сильным, что покупателям рубля пришлось проигнорировать успешные аукционы Минфина РФ и повышение индекса RGBI на 0,38%, до 143,86. Ведомство разместило два выпуска ОФЗ на сумму 35 млрд руб. при совокупном спросе 134,88 млрд рублей.

В четверг, 8 февраля, баррель Brent стоит $65,27 (-0,24%). На фоне укрепления доллара и разочаровывающихся данных по запасам нефти и добычи, трейдеры по ней закрывают длинные позиции. Скорее всего, нисходящее движение по нефти продолжится. Ближайшая поддержка находится на уровне $64 за баррель. При снижении цены ниже указанного уровня падение ускорится до $60,9 за бочку.

Соответственно, российская валюта останется под давлением. По курсу доллара сопротивление расположено между уровнями 57,80 руб. и 58,05 руб. Как только покупатели его преодолеют, «американец» поднимется до отметки 58,95 руб. за доллар США к 17 февраля. Пара евро/рубль сохранит восходящее движение к уровню 71,70 руб.

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