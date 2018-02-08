Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США создает угрозу новому витку снижения на рынках

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снова начала расти, достигнув отметки 2,834%.

В то время как игроки пытаются найти равновесие, после обвала в понедельник, президент Дональд Трамп успокаивает инвесторов заявляя, что экономика на подъеме и беспокоится по сути не о чем. В свою очередь аналитики Goldman Sachs рекомендуют на данном снижении покупать акции компаний США и подтверждают таргет для S&P 500 на уровне 2850 пунктов на конец 2018 года, тем временем как эксперты Wells Fargo ожидают подъема индикатора к уровню 2950 пунктов в этом году.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов обвалились на 2,78%, закрывшись на отметке $65,35 на фоне данных от Минэнерго США, где запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, а добыча ускорилась до 10,251 миллиона баррелей в день, показав прирост на 332 тысячи баррелей в сутки.

В текущей ситуации поддержкой Brent выступают уровень $65. Сопротивления расположены на отметках $66 и $67,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2254,64 п., прибавив 0,73%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2220 п. и основная на 2190 п. Ближайшее сопротивление-2264 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 122000 п. и основной 121500 п, проход которой усилит продажи в район 1200000 п. Сопротивление расположено на уровне 124500 п.

Рубль по итогам торговой сессии во вторник закрылся на отметке 57,61, снизившись на 1,32% по отношению к доллару США на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей, где цена на эталонный сорт нефти марки Brent упала в район $65.

В текущей ситуации локальным сопротивлением в паре выступает отметка 58 и основным 58,50, поддержки расположены на 57,40 и 56,50.