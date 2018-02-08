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Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США создает угрозу новому витку снижения на рынках


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индексы снизились на прошедших торгах, проведя весьма волатильную сессию, где внутридневные колебания фьючерса на S&P 500 составляли порядка 2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снова начала расти, достигнув отметки 2,834%.

В то время как игроки пытаются найти равновесие, после обвала в понедельник, президент Дональд Трамп успокаивает инвесторов заявляя, что экономика на подъеме и беспокоится по сути не о чем. В свою очередь аналитики Goldman Sachs рекомендуют на данном снижении покупать акции компаний США и подтверждают таргет для S&P 500 на уровне 2850 пунктов на конец 2018 года, тем временем как эксперты Wells Fargo ожидают подъема индикатора к уровню 2950 пунктов в этом году.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов обвалились на 2,78%, закрывшись на отметке $65,35 на фоне данных от Минэнерго США, где запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, а добыча ускорилась до 10,251 миллиона баррелей в день, показав прирост на 332 тысячи баррелей в сутки.

В текущей ситуации поддержкой Brent выступают уровень $65. Сопротивления расположены на отметках $66 и $67,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2254,64 п., прибавив  0,73%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2220 п. и основная на 2190 п. Ближайшее сопротивление-2264 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 122000 п. и основной 121500 п, проход которой усилит продажи в район 1200000 п. Сопротивление расположено на уровне 124500 п.

Рубль по итогам торговой сессии во вторник закрылся на отметке 57,61, снизившись на 1,32% по отношению к доллару США на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей, где цена на эталонный сорт нефти марки Brent упала в район $65.

В текущей ситуации локальным сопротивлением в паре выступает отметка 58 и основным 58,50, поддержки расположены на  57,40 и 56,50.

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