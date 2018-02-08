Доллар укрепляется, в связи с этим, надежда на то, что нефтяные цены закрепятся выше отметки 70 долларов, исчезла. Настроения поменялись - некоторые инвесторы будут продавать акции при первых попытках роста. Все участники рынка пребывают в напряжении, рынок будет сильно колебаться в обоих направлениях, но финальный аккорд будет в виде весенней победы «медведей».

Информационный фон вокруг России непростой. В среду глава отдела кибербезопасности министерства безопасности США Джаннет Манфра сообщила NBCNews, что в маленьком количестве штатов перед выборами 2016 года российскому правительству удалось взломать списки избирателей. Всего, по ее сообщению, были предприняты попытки взломать списки в 21 штате. «Местные и федеральные власти обязаны принять меры, пока наша демократия не подверглась атаке снова», – сказал Джех Джонсон, который был главой министерства безопасности в 2016 году. Это был первый раз, когда официальные лица США заявили, что данные избирательных участков действительно были взломаны российским правительством. Чиновники сказали, что нет свидетельств тому, что базы данных каких-либо участков были изменены.

Довольно высоковолатильные торги среды на американском фондовом рынке завершились снижением биржевых индексов, особенно технологического и энергетического секторов. Инвесторы приспосабливались к повышению волатильности после сильных колебаний последних нескольких дней. DowJonesIndustrialAverage упал на 0,08% - до 24893,35, S&P 500 потерял 0,50% и закрылся на отметке 2681,66. «Очевидно, что многие участники рынка обеспокоены и встревожены. Вероятно, дейтрейдеры старались закрыть позиции в конце дня. Никто не знает, что нас ждет завтра», – сказал старший вице-президент в WedbushSecurities Стефен Массокка.

Технологический сектор упал на 1,4%, причем акции Apple опустились на 2,1%. Энергетический сектор потерял 1,7% на фоне падения цен на нефть. Напротив, ростом отметились промышленный и финансовый сектора.

«Хотя на пути реализации идеального сценария есть некоторые препятствия, такие как политика повышения процентных ставок, увеличение доходности казначейских облигаций, и так далее, всё-таки инвестирование в фондовый рынок сохраняет привлекательность в глазах многих людей, которые по-прежнему ожидают, что потенциал роста рынка не уйдет», – сказал президент трейдинговой компании EmpireExecutions Питер Коста. В среду Сенат достиг двухлетнего двухпартийного соглашения по бюджету на сумму в около $300 млрд с целью попытаться закончить длящиеся годами разногласия в Вашингтоне по вопросам бюджетного финансирования. Доходность 10-летних облигаций Казначейства увеличилась, после того как министерство финансов США выпустило новые 10-летние облигации при слабом спросе, а также сенаторы достигли соглашения по бюджету, что тоже могло добавить давления на фондовый рынок.

«Доходность 10-летних «казначеек» выросла. Если доходность облигаций начнет уходить на новую территорию, то это может очень сильно нервировать участников рынка», – сказал Стефен Массока из WedbushSecurities. Индекс волатильности Чикагской опционной биржи VIX упал до 27,73, однако он по-прежнему более чем вдвое превышает уровни последних нескольких месяцев.

Компания Tesla сообщила в среду, что оставляет без изменений пересмотренный план своего CEO Илона Маска по производству электрических седанов Model 3. Квартальный убыток компании оказался меньше, чем ожидалось.«Мы продолжаем ставить целью производить по 2500 Model 3 в неделю к концу первого квартала и по 5000 к концу второго», – сообщила Tesla в своём заявлении. Объем денежных средств и их эквивалентов у Tesla на 31 декабря составил $3,37 млрд, против $3,53 млрд в конце третьего квартала. Чистый убыток в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря, увеличился до $675,4 млн, или $4,01 на акцию. Годом ранее убыток составлял $121,3 млн, или 78 центов на акцию. Валовая выручка выросла до $3,29 млрд с $2,28 млрд. За исключением разовых статей, компания потеряла $3,04 на акцию. Аналитики ожидали убытка в размере $3,12 на акцию, согласно оценкам ThomsonReuters.

Сильный откат американского рынка является хорошей возможностью для покупки, согласно мнению аналитиков WellsFargoSecurities. По их прогнозам, к концу 2018 года индекс S&P 500 продемонстрирует рост свыше 10%, включая дивиденды, причем основная часть этого роста придется на очень скорое время. «С тех пор, как на рынке начались массовые продажи, мы говорим клиентам медленно и методично инвестировать свои денежные средства в фондовый рынок, – сообщил в заметке клиентам в среду аналитик компании Кристофер Харви. – На краткосрочную перспективу мы ожидаем, что худшее для рынка позади, и, по нашему мнению, этот откат предоставляет инвесторам возможность почти гарантированного получения прибыли».

«По нашим оценкам, апсайд с текущих уровней по S&P 500 составляет почти 10%, причем весь этот рост или большая его часть произойдет в течение ближайших 3-6 месяцев», – добавил аналитик WellsFargo. Харви повысил свой целевой уровень по S&P 500 на 2018 год до 2950 с 2863. Также аналитик повысил прогноз по прибыли на акцию у компаний индекса до $150,76 с прежних $146,01, в связи с тем, что в этом сезоне квартальные показатели в отчетах по прибыли превышают ожидания.

В четверг снова выйдет порция отчетов по прибыли, но календарь экономической статистики на четверг, в основном, пустой. Среди важных отчетов выходят только недельные показатели по числу первичных обращений за пособиями по безработице.