Рубль останется относительно стабильным до конца недели

Как показали аукционы ОФЗ в среду, спрос на российские бумаги сохраняется в преддверии пятничного заседания Банка России и в условиях рекордно низкой инфляции в стране.
В целом мы считаем, что существенная коррекция рубля была спровоцирована распродажей рисковых активов в понедельник, спровоцированной паникой американских инвесторов.
Продолжения данной тенденции не ожидаем на фоне стабилизации мировых бирж, даже в условиях рисков коррекции нефти считаем, что российская валюта останется относительно стабильной до конца недели, закрепившись в коридоре 56,4 -57,8 руб.
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