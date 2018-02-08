Рубль останется относительно стабильным до конца недели

Как показали аукционы ОФЗ в среду, спрос на российские бумаги сохраняется в преддверии пятничного заседания Банка России и в условиях рекордно низкой инфляции в стране.

В целом мы считаем, что существенная коррекция рубля была спровоцирована распродажей рисковых активов в понедельник, спровоцированной паникой американских инвесторов.

Продолжения данной тенденции не ожидаем на фоне стабилизации мировых бирж, даже в условиях рисков коррекции нефти считаем, что российская валюта останется относительно стабильной до конца недели, закрепившись в коридоре 56,4 -57,8 руб.