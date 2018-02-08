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В начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за ценами на нефть


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду волатильность на рынке оставалась повышенной, в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен.

Был отмечен интерес к сырьевым акциям с потенциалом выплаты дивидендов. Так, заметно подорожали акции Татнефти (TATN, +3.8%), ММК (MAGN, +3.6%), корпорации Алроса (ALRS, +3.4%). Тем временем продолжается снижение по буvагам Магнита (MGNTб -1.2%), который может отказаться от выплаты дивидендов из-за снижения чистой прибыли.  Акции МТС (MTSS) подешевели на 0.6%, Сбербанка (SBER) – на 0.5%, Газпрома (GAZP) – на 0.4%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 5.1%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 4.8%, компании Квадра (TGKD) – на 4.6%.

Фондовые индексы США потеряли 0.1% - 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за ценами на нефть – сообщение минэнергетики США о неожиданно резком росте запасов бензина и дистиллятов вызвало усиление продаж на нефтяном рынке. Кроме того, волатильность по мировым фондовым индексам, хотя и сократилась за последний день, остается повышенной в сравнении со средним значением за длительный период, что подразумевает повышенные риски, связанные с инвестициями, в том числе, на развивающихся рынках акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль под влиянием обстановки на внешних рынках. Так, индекс доллара (DXY), отражающий курс доллара США к корзине мировых валют, впервые за две недели превысил отметку 90.

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