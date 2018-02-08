В первые минуты торгов рынок РФ отыграет сильное вечернее падение нефти

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2240, 2230 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет сильное вечернее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2250 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.73%) и РТС (+0.80%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Объективным стимулом для позитивного старта локальных торгов стало сильное закрытие рынка акций в США накануне и утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Индексы МосБиржи и РТС открылись с сильным разрывом вверх и практически сразу перешли в состояние безыдейной консолидации, которая затянулась до конца торгового дня.

Вчерашняя боковая внутридневная динамика российского фондового рынка была в значительной мере связана с ожиданиями публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежие данные носили негативный характер, поскольку они указали на одновременное существенное увеличение запасов нефти, бензина и дистиллятов за океаном. Однако локальный рынок не успел в полной мере отыграть заокеанскую статистику до конца основных торгов. В ходе вечерней сессии мартовские фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС потеряли 0.66% и 1.38% соответственно. Столь слабое их закрытие создает условия для негативного старта торгов в России в четверг. Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 15.5 п., или 1.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС. Несмотря на заметное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправлено, со средним отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +2.17%), Роснефть (ROSN RM, +1.82%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.76%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.83%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.88%). Эти бумаги пользовались спросом в связи с утренним улучшением настроений на нефтяном рынке. Впрочем, уже в ходе предстоящих торгов эти бумаги могут растерять свой вчерашний прирост. После вечерней публикации еженедельных данных, указавших на существенное увеличение запасов нефтепродуктов в США, фьючерсы на нефть сорта Brent резко просели в район $65.5. Таким образом, в настоящее время они торгуются вблизи своего полуторамесячного минимума.

Заметным событием во втором эшелоне стало опережающее повышение бумаг Yandex clA (YNDX RM, +4.19%). Интерес к ним подогрело сообщение о том, что «Яндекс» и «Uber» закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой единой компании. Не секрет, что деятельность компании Uber сопровождается большим количеством претензий со стороны антимонопольных и иных регулирующих органов по всему миру. Поэтому успешное завершение указанной сделки представляется действительно значимым событием, а не простой формальностью.

Под влиянием указанной новости акции «Яндекса» сумели нивелировать достаточно глубокую просадку, состоявшуюся в ходе предыдущих торгов. Таким образом, эти бумаг восстановились в среднюю часть своего трехнедельного диапазона, ограниченного отметками 2050-2230 руб. Поэтому среднесрочная техническая картина в них выглядит нейтральной.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0.53%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0.18%) сменили свое опережающее внутридневное повышение на умеренную просадку. В них состоялась частичная фиксация среднесрочной прибыли по факту публикации позитивных неконсолидированных результатов финансовой деятельности эмитента за январь 2018 года в соответствии с РПБУ. Чистая месячная прибыль кредитной организации возросла на 12.8% в сравнении с аналогичным показателем за январь 2017 года.

Бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.35%) также не сумели удержаться в плюсе, несмотря на выход достаточно значимой и интересной корпоративной новости. Вчера стало известно, что ПАО «ГМК Норильский никель» и ООО «Русская Платина» планируют создание совместного предприятия для разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Объем производства платины и палладия новым совместным предприятием будет сопоставим с текущей годовой выработкой этих металлов «Норникелем», который и без того является крупнейшим мировым производителем палладия.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильной верней просадкой подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.15%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1.2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как благоприятное. Вместе с тем, слабое закрытие рынка акций в США и сильная вечерняя просадка нефтяных фьючерсов создают условия для умеренно негативного старта торгов в России.