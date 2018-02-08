Рубль попробует укрепиться на старте торгов

Основным поводом для повышения российских индексов был внешний фон. Европа показала весьма внушительный рост после семи дней снижения.

Сбербанк (-0,53%) увеличил чистую прибыль по РСБУ в январе на 12,8% до 65,33 млрд. Однако рынку уже не нравится тот факт, что темпы роста оказались существенно ниже, чем год назад.

«Газпром» (-0,42%) провёл во вторник «День инвестора» в Нью-Йорке. В 2018 году объём инвестиций составит 1,28 млрд, в 2019 году он возрастёт до 1,4 млрд и лишь с 2020 года упадёт в район 1 трлн рублей. В самой компании не ожидают каких-либо изменений в дивидендной политике до 2020 года. Соответственно, уверенные перспективы на рост появятся лишь через пару лет.

ГМК «Норникель» (-0,35%) вместе с «Русской платиной» планируют создать совместное предприятие по разработке месторождений вкраплённых руд Норильского промышленного района. Каждой компании будет принадлежать по 50% СП. «Русгидро» (+2,91%) уменьшила долговую нагрузку на 26 млрд рублей за счёт исключения обязательств по кредитному поручительству «Богучанской ГЭС». Yandex (+4,19%) закрыл сделку по созданию совместного предприятия с Uber. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Татнефть» (+3,76%), «Интер РАО» (+3,75%), «М.Видео» (+3,69%), ММК (+3,58%), «АЛРОСА» (+3,45%), а также «Полюс» (-3,31%), Polymetal (-2,48%), «Магнит» (-1,25%), «Дикси» (-0,79%). Производители драгоценных металлов явно следовали за котировками золота и серебра, а вот сталевары явно капитализировались на попытках рубля ослабнуть.

Между тем, рубль начинал день уверенно, но ближе к вечеру от уверенности не осталось и следа. ЦБ РФ оценивал инфляцию в январе на уровне 2,3%, а вот Росстат сообщил, что за январь она выросла на 0,3%, а в годовом выражении всего на 2,2%. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы услышим из недр Минфина недовольство по поводу рисков дефляции. Соответственно, российский регулятор может взять на вооружение более агрессивный подход в смягчении денежной политики. Это приведёт к более активной потере привлекательности рубля в качестве цели для Carry trade. Межle тем, аукционы Минфина в среду оказались весьма успешными. Ведомство предложило инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26212 с погашением в январе 2028 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос на первом аукционе составил 94,521 млрд рублей, а средневзвешенная доходность 7,13%. На втором аукционе спрос составил 40,381 млрд, а средневзвешенная доходность 6,78%. Доходности оказались явно ниже, чем на предыдущих аукционах. Однако этого оптимизма явно не хватило рынку, поскольку к вечеру нефть уже торговалась в районе $65,5 за баррель Brent, а доллар США активно наступал на конкурентов по глобальному валютному рынку.

Китайский импорт нефти установил новый рекорд. Закупки нефти выросли на 20% в январе до 9,57 млн бар. в сутки. В декабре импорт нефти составлял 7,94 млн бар. в сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте, когда ежедневные поставки составили около 9,17 млн бар. Впрочем, рынок нефти лишь приостановил падение, которое происходило в среду. Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 2 февраля, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 1,9 млн бар. до 420,3 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,4 млн бар., а дистиллятов на 3,9 млн бар. Импорт сырой нефти на отчётной неделе упал на 538 тыс. бар. до 7,9 млн бар. в сутки. Потребление за последние четыре недели составило: 20,8 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +4,8% за год, 8,9 млн бар. бензина в сутки, или +6,5% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,9% за год. Как можно заметить, все показатели запасов оказались в существенном плюсе, хотя рост запасов нефти был не столь значительный, как ожидалось. Однако самым большим негативом для рынка стало то, что производство нефти в США увеличилось на 332 тыс. бар. до 10,251 млн бар. в сутки. Соответственно, превышение отметки в 10 млн бар. состоялось даже раньше, чем ожидалось. Резервы SPDR Gold Trust продолжили снижаться. В среду они сократились ещё на 2,4 тонны до 826,90 тонн.

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная. Рост американской добычи нефти до рекорда компенсируется сильными данными по импорту Китая. Естественно, что негативом для рынков остаётся высокая доходность по американским казначейским обязательствам. На старте торгов в России ждём небольшого повышения индексов и ликвидации части потерь по рублю.

Из корпоративных событий дня можно отметить следующее: последний день выкупа у несогласных с делистингом акций «Дикси», «Газпром» проведёт «День инвестора» в Лондоне; «МРСК Урала» отчитается за IV квартал.