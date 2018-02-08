Тем не менее после открытия американских рынков казначейские облигации США оказались под давлением на фоне низкого спроса на аукционе по размещению 10-летних бумаг - доходность UST10 достигала уровня 2.86% и закрылась на отметке 2.83% (+3 бп). Bunds торговались в минусе, 10-летние выпуски закрылись ростом доходности на 5 бп (0.74%).

Сенат США принял 2-летний бюджет. Также стоит отметить комментарии главы ФРБ Сан-Франциско Уильямса, который поддержал постепенное повышение ставок, при этом отметив, что пока неясно, сколько повышений ставки будет в этом году - 3 или 4.

Доходности основных облигаций EM упали на 2-5 бп, валюты развивающихся рынков торговались под давлением, подешевев на 0.5-1.0%.

Российские евробонды повторяли динамику других EM. Доходность выпуска 47 упала на 4 бп до 4.94%. ОФЗ ожидаемо подорожали после комментариев Стивена Мнучина о том, что США не будет вводить санкции в отношении российского суверенного долга. Выпуск 26207 - 7.04% (-7 бп). На аукционах ОФЗ наблюдался хороший спрос, выпуск 26212 был размещен с доходностью с доходностью 7.13%, 25083 - 6.78%.

Московский кредитный банк разместил 5-летние старшие облигации с доходностью 5.55%. Этот уровень даёт хорошую защиту от турбулентности в бенчмарках - справедливый уровень относительно обращающегося выпуска CRBKMO21 мы оцениваем на уровне 4.8-5%.