Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на противоречивом внешнем фоне

Сползание вниз нефтяных цен с одновременным ростом большинства азиатских площадок задают противоречивый внешний фон перед открытием российского фондового рынка, от которого можно ожидать нейтрального начала торгов, комментирует Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор для торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2230-2280 пунктов, по индексу РТС — в границах 1230-1255 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает умеренно негативного старта торгов в России с понижением до 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2245 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2240, 2230 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 пунктов, отмечает эксперт.

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет сильное вечернее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации вблизи уровня 2250 пунктов", - говорит он.

С учетом того, что после сильной просадки со вчерашнего вечера нефть изменилась совсем незначительно, Иосуб ожидает нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 57-58,2 рубля, для европейской валюты — 70,0-71,4 рубля, полагает аналитик.

Впрочем, Алена Афанасьева из ГК Forex Club не исключает, что в первой половине дня USD/RUB продолжит расти, коснувшись отметки 57,4 рубля на открытии торгов. Правда, во второй половине дня не исключена коррекция и фиксация прибыли, которая вернет пару в район 57 рублей, добавляет она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам среды снизились, несмотря на заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) об удовлетворительном состоянии финансового рынка на фоне обвала в понедельник.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,22-0,29%. Азиатские биржи преимущественно растут в пределах 0,23-1,31%, при этом шанхайский SSE Composite снижается на 1,92%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,45 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,09% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2273 доллара против 1,226 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в течение дня сохранял позитивную динамику и закрылся умеренным ростом, несмотря на волатильность нефтяных цен и снижение курса рубля, на нормализации ситуации на мировых площадках после падений понедельника-вторника.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,73%, до 2254,64 пункта, индекс РТС - на 0,80%, до 1242,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 76 копеек, до 57,61 рубля, евро - на 30 копеек, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.