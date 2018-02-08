Данные Минэнерго США развернули нефть

Похоже, недавний обвал немного снизил аппетит инвесторов к риску. В результате индексы растеряли накопленные в начале торгов положительные результаты и закрылись преимущественно на отрицательной территории: S&P500 потерял 0,35% NASDAQ Composite стал легче на 0,77%, а DJ Industrial прибавил символические 0,07%. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют в районе процента.

Но главным негативом для продолжения роста российских акций стало более чем на доллар снижение цен на нефть после закрытия отечественного фондового рынка. Министерство энергетики США вчера сообщило о росте добычи нефти на 3,3% до 10,251 миллиона баррелей в сутки. С технической точки зрения нефть пробила отметку 67 долларов за баррель – это нижняя граница восходящего канала, в котором она торговалась с середины прошлого года. Вероятно дальнейшее снижение «черного золота» ближе к 60 долларам за баррель, если котировки не сумеют в ближайшие сессии вернуться в канал. Пока нефть прибавляет символические 0,2%, торгуясь около 65,5 доллара за баррель.

Не порадовала и свежая статистика из Китая: сальдо торгового баланса Поднебесной в январе составило $20.34 млрд, в то время как эксперты ждали показателя в $54.10 млрд. В результате, китайский рынок сейчас падает на 1,5%.

Открытия российского рынка ждем в легком, примерно полупроцентном, минусе, после чего покупки могут возобновиться, если цены на нефть покажут отскок. Лучше рынка сегодня должен как всегда быть Сбербанк. Стоит обратить внимание на бумаги металлургов – вчерашнее ослабление рубля идет им на пользу.

Вчерашний день фьючерс Si на курс доллар-рубль торговался в диапазоне 57,1-57,5. Лишь после 19.00 в результате падения нефть российская валюта потеряла порядка 25 копеек. Если прогнозы на отскок нефти реализуются, то рубль перейдет к небольшому, в пределах полупроцента, укреплению.