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Инфляция в РФ ускорится до 3,4% уже к III кварталу


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен в январе замедлился до 2.2% г/г (0.3% м/м).

Нисходящая ценовая траектория сохранилась практически во всех категориях товаров и услуг: цена базовой корзины (без продовольствия, бензина и регулируемых тарифов) замедлила рост до 2.6% г/г (-0.1 пп), продуктов питания – до 0.7% г/г (-0.5 пп), услуг – до 3.9% г/г (-0.5 пп).

Снижение темпов прироста цен на базовые товары и продовольствие свидетельствует о недостаточном импульсе со стороны спроса в прошлом году (транслируется в инфляцию с лагом три квартала), а также повышенной чувствительности потребителя даже к минимальному изменению цены после кризиса 2014 года.

Стремительное замедление прироста цен на услуги отражает низкие ставки индексации тарифов на общественный транспорт (1-3% в этом году против 10-13% в прошлом), которые даже не покрывают возросшие издержки на бензин и электричество (5-9%), что открывает возможность для ещё одного повышения тарифов позднее в 2018 году.

За день до заседания Банка России такая динамика цен не стала сюрпризом ни для регулятора, ни для нас, так как предопределялась недельными данными по инфляции. Как следствие, завтра в распоряжении ЦБ остаются опции снизить ставку как на 25 бп, так и на 50 бп. Однако, мы ожидаем, что ЦБ выберет более осторожную стратегию (-25 бп), так как регулятору необходимо время для оценки эффекта от быстрого смягчения политики в прошлом году. При этом, риски для ускорения инфляции со стороны оживления потребительской активности, ослабления рубля (преимущественно против евро) и пересмотра тарифов сохраняются. Согласно нашей инфляционной модели, рост цен ускорится до 3.4% г/г уже в 3к'18.

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