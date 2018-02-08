Банк России снизит ставку на 25 б.п.

Потребительские цены в России в январе повысились на 0.3% м/м, показав рекордно низкие темпы роста для этого месяца. Инфляция оказалась ниже нашей оценки (0.5%) и консенсуса (0.4%) и в годовом сопоставлении замедлилась до 2.2%, установив очередной рекорд в постсоветский период. Базовая инфляция замедлилась всего до 0.2% м/м и 1.9% г/г, опустившись ниже 2% впервые за последние 28 лет.

Главным драйвером инфляции в прошлом месяце оказались цены на продовольствие (+0.5% м/м), тогда как в сегментах непродовольственных товаров (0.3% м/м) и услуг (0.1%) был зафиксирован более низкий рост цен.

Замедлению инфляции г/г способствовали два фактора. Первый фактор – крепкий рубль: в январе курс национальной валюты составил в среднем RUB 56.8/$ против RUB 58.6/$ в декабре 2017 г. и RUB 59.9/$ в январе 2017 г. Такая динамика позволила ограничить рост цен на импортные потребительские товары и оказала положительное влияние на инфляцию (как продовольственную, так и непродовольственную). Вторым фактором стало решение правительства заморозить тарифы на пассажирские ж/д перевозки в 2018 г. и перенести основную индексацию тарифов на ж/д грузоперевозки с 1 на 30 января. В результате цены на услуги пассажирских и грузовых ж/д перевозок снизились г/г, что аномально для этого времени года.

Мы видим повышенные риски разворота инфляционного тренда г/г, поскольку в дальнейшем рубль, скорее всего, существенно укрепляться не будет (мы ожидаем, что курс RUB/$ скорее останется стабильным, нежели укрепится), при этом определенное влияние окажет эффект базы: в феврале-апреле 2017 г. месячная инфляция в России была на рекордном минимуме благодаря укреплению рубля и подавленному потребительскому спросу. Мы считаем крайне маловероятным, что такой тренд повторится в текущем году (например, в феврале 2017 инфляция составила 0.2% м/м и всего 0.1% м/м в марте против 0.1% н/н, зафиксированной Росстатом в первую неделю февраля 2018 г.).

Заседание ЦБ 9 февраля – ждем снижения ставки на 25 б.п.

На наш взгляд, риск разворота инфляционного тренда в сочетании с волатильностью на глобальных рынках и в ценах на нефть, а также растущие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в США и ЕС могут заставить ЦБ более осторожно подходить к изменению ставки в будущем. Хотя возможность для более существенного снижения ставки, несомненно, сохраняется, мы по-прежнему считаем, что на заседании 9 февраля регулятор понизит ставку на 25 б.п. Мы также подтверждаем прогноз, что на конец 2018 г. ключевая ставка ЦБ опустится до 7%, тогда как инфляция, скорее всего, составит 4% г/г.