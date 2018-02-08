Денежный рынок: ставка на более быстрое смягчение

Тем не менее ее средневзвешенное значение снизилось на 23 бп, до 6,61%. Длинные ставки торговались ниже. Кривая NDF сместилась вниз на 20 бп, в том числе ставки на отрезке больше одного месяца составили 6,20–6,25%. Короткие ставки кросс-валютных свопов опустились на 12–14 бп, средне- и долгосрочные снизились на 7–10 бп. Наклон кривой процентных свопов также увеличился: ставки на срок 1–4 года опустились на 8–10 бп, в то время как дальний сегмент кривой сместился вниз на 4–6 бп.

Мы полагаем, что участники рынка начали закладывать в котировки более быстрое смягчение денежно-кредитной политики в России. Основные движения на рынке произошли во второй половине дня, вскоре после выхода отчета Росстата о размере инфляции за январь. Согласно опубликованным данным, рост потребительских цен в годовом сопоставлении в прошлом месяце замедлился до 2,2% против консенсус-прогноза в 2,3%. Согласно последнему опросу трейдеров, вероятность того, что на заседании в эту пятницу совет директоров Банка России снизит ключевую ставку на 50 бп, оценивается почти в 40%. Примечательно, что среди опрошенных аналитиков подавляющее большинство ожидает снижения ставки на 25 бп.

Между тем профицит ликвидности в банковской системе в конце периода усреднения резервов увеличился до 3,6–3,7 трлн руб. С началом нового периода уровень ликвидности начал снижаться ввиду необходимости пополнения банками своих резервов. Общий баланс средств банков на корсчетах в ЦБ вчера повысился до 1,9 трлн руб. против 1,5 трлн руб. в начале недели.