FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Денежный рынок: ставка на более быстрое смягчение


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Однодневный валютный своп вчера утром торговался вблизи отметки 6,5%, затем ставка начала расти, и закрытие произошло выше 7%.

Тем не менее ее средневзвешенное значение снизилось на 23 бп, до 6,61%. Длинные ставки торговались ниже. Кривая NDF сместилась вниз на 20 бп, в том числе ставки на отрезке больше одного месяца составили 6,20–6,25%. Короткие ставки кросс-валютных свопов опустились на 12–14 бп, средне- и долгосрочные снизились на 7–10 бп. Наклон кривой процентных свопов также увеличился: ставки на срок 1–4 года опустились на 8–10 бп, в то время как дальний сегмент кривой сместился вниз на 4–6 бп.

Мы полагаем, что участники рынка начали закладывать в котировки более быстрое смягчение денежно-кредитной политики в России. Основные движения на рынке произошли во второй половине дня, вскоре после выхода отчета Росстата о размере инфляции за январь. Согласно опубликованным данным, рост потребительских цен в годовом сопоставлении в прошлом месяце замедлился до 2,2% против консенсус-прогноза в 2,3%. Согласно последнему опросу трейдеров, вероятность того, что на заседании в эту пятницу совет директоров Банка России снизит ключевую ставку на 50 бп, оценивается почти в 40%. Примечательно, что среди опрошенных аналитиков подавляющее большинство ожидает снижения ставки на 25 бп. 

Между тем профицит ликвидности в банковской системе в конце периода усреднения резервов увеличился до 3,6–3,7 трлн руб. С началом нового периода уровень ликвидности начал снижаться ввиду необходимости пополнения банками своих резервов. Общий баланс средств банков на корсчетах в ЦБ вчера повысился до 1,9 трлн руб. против 1,5 трлн руб. в начале недели.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ