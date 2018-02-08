Прогнозная цена на нефть Brent повышена до $65 за баррель

Мы также обновили экономические прогнозы на текущий год, учитывая новые допущения, и проанализировали новое бюджетное правило, которое должно ослабить влияние цен на нефть на темпы экономического роста, обменный курс, уровень инфляции и процентные ставки.

Покупки валюты существенно ослабят зависимость рубля от цен на нефть, но полностью ее не устранят. Валютный рынок почти в полной мере адаптировался к новому бюджетному правилу.

При цене Брент $65/барр. будет зафиксировано положительное сальдо бюджета. Бюджет рассчитывался, исходя из предположения, что средний курс российской валюты в текущем году составит 64,7 руб. за доллар, а средняя цена Юралз будет на уровне $43,8/барр. С учетом того, что рубль, скорее всего, будет крепче, основной вопрос заключается в том, будет ли государство привлекать дополнительные заимствования (в соответствии с бюджетным правилом).

В 2018 году ускорится экономический рост. Мы ожидаем, что оборот розничной торговли и активность в строительстве в 2018 году повысятся, и в обрабатывающем секторе также ожидается улучшение. В 4К17 выпуск в обрабатывающей промышленности сократился в основном из-за более низких, чем планировалось, военных расходов. Мы полагаем, что это снижение будет компенсировано за счет увеличения расходов на оборону в текущем году. В прочих секторах (включая металлургическую и табачную промышленность) в 4К17 был зафиксирован значительный рост производства.

Слишком низкая инфляция - фактор риска для экономического роста. Мы прогнозируем, что в 2018 году инфляция составит 3,4%. Если фактический показатель будет ниже, это приведет к повышению реальных процентных ставок и негативно отразится на росте экономики, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



