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Прогнозная цена на нефть Brent повышена до $65 за баррель


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Мы повысили наши прогнозы цен на нефть и теперь ожидаем, что в текущем году баррель Брент будет стоить в среднем $65, тогда как наш первоначальный прогноз составлял $55.

Мы также обновили экономические прогнозы на текущий год, учитывая новые допущения, и проанализировали новое бюджетное правило, которое должно ослабить влияние цен на нефть на темпы экономического роста, обменный курс, уровень инфляции и процентные ставки.

Покупки валюты существенно ослабят зависимость рубля от цен на нефть, но полностью ее не устранят. Валютный рынок почти в полной мере адаптировался к новому бюджетному правилу.

При цене Брент $65/барр. будет зафиксировано положительное сальдо бюджета. Бюджет рассчитывался, исходя из предположения, что средний курс российской валюты в текущем году составит 64,7 руб. за доллар, а средняя цена Юралз будет на уровне $43,8/барр. С учетом того, что рубль, скорее всего, будет крепче, основной вопрос заключается в том, будет ли государство привлекать дополнительные заимствования (в соответствии с бюджетным правилом).

В 2018 году ускорится экономический рост. Мы ожидаем, что оборот розничной торговли и активность в строительстве в 2018 году повысятся, и в обрабатывающем секторе также ожидается улучшение. В 4К17 выпуск в обрабатывающей промышленности сократился в основном из-за более низких, чем планировалось, военных расходов. Мы полагаем, что это снижение будет компенсировано за счет увеличения расходов на оборону в текущем году. В прочих секторах (включая металлургическую и табачную промышленность) в 4К17 был зафиксирован значительный рост производства. 

Слишком низкая инфляция - фактор риска для экономического роста. Мы прогнозируем, что в 2018 году инфляция составит 3,4%. Если фактический показатель будет ниже, это приведет к повышению реальных процентных ставок и негативно отразится на росте экономики, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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