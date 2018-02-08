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Котировки ОФЗ росли на повышенных оборотах


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
7 февраля, в среду, выпуски корпоративного рублевого долга демонстрировали умеренный рост котировок, который достиг 15 б.п.

Торги проходили на повышенных объемах, которые составили 13 млрд руб. Опережающими темпами росли бонды с дюрацией от года до 2 лет и от 3 лет и выше. Рост котировок данных бумаг составил 20-25 б.п. 

Отрасль металлургии смотрелась лучше рынка, и соответствующие бонды выросли в цене в среднем на 40-45 б.п. Половина сделок в сегменте пришлась на второй выпуск Металлоинвеста (+0,7%). Неплохо выглядели и телекомы, которые прибавили в среднем по 35 б.п. Поддержку обеспечивали выпуски АФК Системы.

На рынке внутреннего госдолга наблюдалась эйфория от крайне успешных размещений ОФЗ. Спрос на длинный выпуск серии 26212 почти в 5 раз превысил предложение. На этом фоне рост на рынке составил 40-45 б.п., а лидерами оказались бонды с дюрацией от 5 лет, прибавившие в среднем по 0,5%. 

Отечественные корпоративные евробонды демонстрировали смешанную динамику. Выпуски ВТБ смотрелись хуже рынка и потеряли в цене в среднем по 0,2%. Евробонды Газпромбанка, в свою очередь, прибавили по итогам торгов по 7-10 б.п.

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