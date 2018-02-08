В течение трех месяцев рубль может снизиться к доллару до 58,8

Накануне лидеры двух партий в Палате представителей пришли к консенсусу по формированию бюджета на текущий год. Принятое соглашение позволяет повысить потолок госдолга, ликвидировав риск закрытия правительства из-за отсутствия финансирования. В отсутствие данного риска доллар продемонстрировал укрепление. Кроме того, поддержку американской валюте оказали вчерашние заявления ряда представителей ФРС. Акцент был сделан на вероятном продолжении ужесточения политики ФРС в случае появления дополнительных данных о росте инфляционного давления. Данная тема сейчас является ключевой для международного валютного рынка и способна продолжить оказывать поддержку доллару, который по нашим прогнозам может укрепиться до уровня 1.21 в паре с евро на горизонте ближайших 3 месяцев.

Рубль продолжил слабеть на фоне укрепившегося на международном рынке доллара и снижения цен на нефть

Рубль показал более слабую динамику, чем прочие валюты развивающихся стран (снижение в рубле составило 1.3% за день по сравнению с -0.7% по индексу валют развивающихся рынков). Китайский юань ослаб на 1.4% на фоне резкого роста импорта и сокращения профицита торгового баланса, формируя дополнительный негативный настрой в отношении валют развивающихся рынков. Помимо укрепления доллара негативное влияние на рубль, вероятно, оказало довольно резкое снижение цен на нефть. Не помогли рублю и крайне удачные аукционы по размещению ОФЗ. Мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля в направлении отметки 58.8 в паре с долларом на горизонте ближайших трех месяцев при сохранении относительно стабильного курса рубля к евро в районе текущих отметок 70.7.