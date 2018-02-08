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Вероятнее всего, Банк России снизит ставку на 25 б.п.


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По данным Росстата, после стабильной динамики ИПЦ в последние месяцы 2017 г. в январе этого года дезинфляция возобновилась: рост цен в годовом сопоставлении замедлился до 2,2% против 2,5% в декабре.

Судя по опубликованной статистике, основной вклад в снижение темпов роста цен по-прежнему вносит продовольственный сегмент. Однако на этот раз к нему также добавилась меньшая, чем обычно, индексация транспортных тарифов. Мы полагаем, что и для Банка России он также не стал неожиданностью. Тем не менее вопрос о том, будет ли на заседании совета директоров ЦБ 9 февраля ключевая ставка снижена на 25 или 50 бп, остается открытым. Мы по-прежнему склоняемся к меньшему из двух значений. 

Дезинфляция затронула все три категории, отражаемые в отчете Росстата…

Инфляция в продовольственном сегменте остается на рекордно низких уровнях. В январе рост цен на продукты питания замедлился до 0,7% г/г против 1,1% в декабре 2017 г. Наибольший вклад в дезинфляцию  (−0,05 пп) внес очередной разворот цен на плодоовощную продукцию, которые снизились на 0,1% г/г после роста на 1,2% в декабре. Также продолжили снижаться цены на мясо, о динамике которых мы писали в обзоре Инфляция в октябре: хороший урожай зерновых привел к снижению цен на мясо от 8 ноября.

Рост цен на непродовольственные товары вновь начал замедляться (до 2,6% г/г по итогам января) после временной стабилизации на уровне 2,8% г/г в 4к17. 

…однако в сфере услуг замедление оказалось наиболее выраженным

Темпы роста цен на услуги в январе снизились до 3,9% г/г (против 4,4% в декабре), впервые опустившись ниже целевого значения в 4%. Основной вклад в общее замедление инфляции в сегменте внесло снижение темпов роста цен на услуги пассажирского транспорта (3,5% г/г против 6,8% в декабре) в результате менее значительной, чем обычно, индексации тарифов. Судя по недельной статистике (пока что единственный источник детальной информации о структуре роста цен), индексация транспортных тарифов в январе не превысила 1,7% против 6,7–13,1% за первые 9 дней 2017 г. 

Если не учитывать регулируемые тарифы, то рассчитываемый нами индекс s-core, на который мы ориентируемся в качестве основного индикатора инфляции, определяемой состоянием потребительского спроса, оказался в целом более стабильным: 4,3% г/г против 4,5% в декабре. Содержательные соображения, а также подробное описание методологии построения данного индекса содержатся в материале Ближе к тренду: инфляция в нерегулируемых услугах.

На заседании 9 февраля совет директоров Банка России, как мы ожидаем, будет выбирать между снижением ключевой ставки на 25 бп или 50 бп.

Как заявила 1 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, с точки зрения регулятора риск девальвации рубля под давлением негативной динамики нефтяных котировок снизился, что дает основания для более быстрого, чем изначально планировалось, перехода к нейтральной денежно-кредитной политике (предполагает ставку на уровне 6–7%). Однако мы полагаем, что более благоприятную внешнюю конъюнктуру Банк России учел еще в своем декабрьском решении, в связи с чем на этот раз наиболее вероятным нам представляется снижение ставки на 25 бп.

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