Возобновление прямых поставок газа на Украину не отразится на финансовом состоянии "Газпрома"

Газпром и Нафтогаз Украины обсуждают дополнения к контракту 2009 г. о купле-продаже газа, учитывающие решение Стокгольмского арбитража (который обязал Нафтогаз погасить задолженность перед Газпромом в размере 2 млрд долл.). Как уточняет Коммерсант, Газпром не настаивает на том, чтобы указанная сумма была погашена до начала поставок, однако новые объемы готов поставлять только на условиях предоплаты.

Между тем газета Ведомости сообщает о том, что компания Nord Stream 2 AG (100% принадлежит Газпрому), оператор газопровода Северный поток-2, готова через суд потребовать компенсации потенциальных убытков в случае решения европейских властей утвердить поправки в газовое законодательство ЕС и распространить их действие на Северный поток-2.

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража, в 2018 г. Нафтогаз Украины обязан купить у Газпрома не менее 4 млрд куб. м газа на условиях take-or-pay («бери или плати»). С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ напрямую у Газпрома, вместо этого приобретая реэкспортный газ у европейских стран, прежде всего Словакии. Таким образом, фактически Украина все равно продолжала потреблять продукцию того же Газпрома. В связи с этим мы полагаем, что возобновление прямых поставок не отразится на финансовом состоянии Газпрома.

Что касается компенсации в связи с поправками в газовое законодательство ЕС, то на данном этапе мы расцениваем эту новость как нейтральную для Газпрома, поскольку сам проект поправок пока еще не утвержден.