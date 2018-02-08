FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Возобновление прямых поставок газа на Украину не отразится на финансовом состоянии "Газпрома"


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Начиная с марта Газпром может возобновить поставки газа на Украину на условиях предоплаты.

Газпром и Нафтогаз Украины обсуждают дополнения к контракту 2009 г. о купле-продаже газа, учитывающие решение Стокгольмского арбитража (который обязал Нафтогаз погасить задолженность перед  Газпромом в размере 2 млрд долл.). Как уточняет Коммерсант, Газпром не настаивает на том, чтобы указанная сумма была погашена до начала поставок, однако новые объемы готов поставлять только на условиях предоплаты. 

Между тем газета Ведомости сообщает о том, что компания Nord Stream 2 AG (100% принадлежит Газпрому), оператор газопровода Северный поток-2, готова через суд потребовать компенсации потенциальных убытков в случае решения европейских властей утвердить поправки в газовое законодательство ЕС и распространить их действие на Северный поток-2.

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража, в 2018 г. Нафтогаз Украины обязан купить у Газпрома не менее 4 млрд куб. м газа на условиях take-or-pay («бери или плати»). С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ напрямую у Газпрома, вместо этого приобретая реэкспортный газ у европейских стран, прежде всего Словакии. Таким образом, фактически Украина все равно продолжала потреблять продукцию того же Газпрома. В связи с этим мы полагаем, что возобновление прямых поставок не отразится на финансовом состоянии Газпрома. 

Что касается компенсации в связи с поправками в газовое законодательство ЕС, то на данном этапе мы расцениваем эту новость как нейтральную для Газпрома, поскольку сам проект поправок пока еще не утвержден.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ